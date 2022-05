Finančné výsledky HARTMANN GROUP za rok 2021

• Prevencia infekcií: Dopyt klesol kvôli predzásobeniu zákazníkov počas pandémie.

• Starostlivosť o inkontinenciu: Pretrvávajúca nízka obsadenosť lôžok v nemocniciach a domovoch pre seniorov viedla k obmedzenému dopytu.

• Starostlivosť o rany: Napriek rastu zostáva trh starostlivosti o rany výrazne za vývojom trhu pred pandémiou koronavírusu.

• Divízia iných produktov skupiny: značka KNEIPP pokračovala v úspešnom využívaní trendu vyššieho povedomia o starostlivosti o zdravie; KOB zaznamenala rast v oblasti kompresívnych obväzov.

• Skupina HARTMANN uviedla na trh významné produktové inovácie: napríklad nové krytie rán na báze silikónu (napr. Cosmopor® Silicone), systém na analýzu rán založený na umelej inteligencii (Vintens®), nové sterilné sety na prevenciu infekcií (MediSet®) a tiež vysoko účinné produkty na dezinfekciu povrchov (napr. Bacillol® 30 Sensitive).



• Skupina HARTMANN pokračovala vo svojom programe digitalizácie a posilňovala svoju ponuku produktov pre ambulantný trh. Od januára 2021 je súčasťou portfólia spoločnosti popredný nemecký internetový server s poradenstvom pre ošetrovanie (pflege.de).



• Skupina HARTMANN významne investovala do rozširovania a modernizácie svojich výrobných zariadení a infraštruktúry, napríklad do strojového vybavenia na výrobu produktov moderného hojenia rán vo Francúzsku, novej vysoko výkonnej výrobnej linky na výrobu produktov pre inkontinenciu v Španielsku a rozšírenia kapacity divízie Dezinfekcia v Nemecku. Celkovo v minulom roku dosiahli investície do hmotných aktív spoločnosti hodnotu približne 154 mil. eur, čo je výrazne viac ako v predchádzajúcich rokoch.

Heidenheim / Bratislava 4. mája (OTS) – Podľa očakávania došlo k poklesu kľúčových ukazovateľov spoločnosti z dôvodu pokračujúcej pandémie koronavírusu. Mimoriadny dopyt po dezinfekčných prostriedkoch a osobných ochranných pomôckach vyvolaný pandémiou opadol, pretože si zákazníci postupne vytvorili značné skladové zásoby. Počas pandémie bol trh veľmi obmedzený z dôvodu nízkej obsadenosti lôžok v lekárskych zariadeniach a vykazoval iba postupné navyšovanie počtu operácií a návštev pacientov u lekárov a v lekárňach. Na výsledky mali tiež negatívny vplyv výrazne vyššie ceny surovín a dopravy. Naproti tomu bol zisk skupiny veľmi pozitívne ovplyvnený strategickým transformačným programom.Tržby skupiny HARTMANN v roku 2021 dosiahli hodnotu 2 301,8 mil. eur. To zodpovedá očakávanému miernemu poklesu o 5,2 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Upravená EBITDA, čo je kľúčový ukazovateľ vypovedajúci o zisku skupiny, klesla o 17,7 % na 240,6 mil. eur (v predchádzajúcom roku predstavovala 292,4 mil. eur) a skončila teda v rámci zverejnenej prognózy. HARTMANN Group dodržiava kontinuálnu dividendovú politiku. Navrhovaná dividenda zostáva oproti predchádzajúcemu roku bez zmeny vo výške 8 eur na akciu.Skupina HARTMANN začala v roku 2019 transformačný program s cieľom stabilne zlepšiť svoju konkurencieschopnosť. Vzhľadom na to, že sa v období pandémie zintenzívňujú výzvy, ktorým trh s produktmi pre zdravotnú starostlivosť čelí, je pre spoločnosť zásadná dôsledná implementácia tohto programu.,“ dodáva Britta Fünfstück, generálna riaditeľka skupiny HARTMANN.Vo finančnom roku 2022 skupina HARTMANN aj naďalej očakáva mierny organický pokles tržieb a pokles upravenej EBITDA do rozmedzia 190 až 230 mil. eur. Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu je v tejto prognóze vysoká miera neistoty. Navyše ešte nie je možné kvantifikovať dopady rusko-ukrajinského konfliktu, ktoré preto nie sú do výhľadu zahrnuté.Skupina HARTMANN odsudzuje akúkoľvek agresiu, ktorá ohrozuje životy a zdravie ľudí. Poskytujeme finančnú aj nefinančnú pomoc Ukrajine aj susedným krajinám, ktoré zaisťujú pomoc veľkému počtu utečencov. HARTMANN Group podporuje aj rodinných príslušníkov svojich ukrajinských zamestnancov, ktorí museli z Ukrajiny utiecť.Výročnú správu a účtovnú závierku za rozpočtový rok 2021 nájdete na adrese hartmann.de/ir