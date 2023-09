Finančné vzdelávanie detí netreba odkladať, dôležité sú príklady

Bratislava 7. septembra (TASR) - So vzdelávaním ohľadom financií nie je vhodné vyčkávať. Investičné základy na príklade každodenných situácií je potrebné citlivo vysvetľovať už v útlom veku dieťaťa a postupne mu informácie a vedomosti "dávkovať", upozornila odborníčka na investície z Wood & Company Zuzana Mora.



Hoci v súčasnosti prevláda bezhotovostný platobný styk, hotovostná forma peňazí je pre deti ako príklad viac pochopiteľná a zrozumiteľná. "Dajte deťom 10 - 20 eur a nechajte ich samých občas nakúpiť. Minimálne takto môžeme menším deťom na úplnom začiatku ozrejmiť hodnotu peňazí. A na tom sa potom ľahšie stavia všetko ostatné," priblížila.



Poukázala na tri aspekty týkajúce sa financií, ktorým sa podľa nej pri výchove detí v rodine či škole nevenuje dostatočná pozornosť. Prvým je bezpečnosť vo svete financií. Dôležité podľa nej je, aby sa mladí ľudia dokázali orientovať v pôžičkách, úveroch či hypotékach, aby poznali ich nástrahy a vedeli rozlíšiť na čo, kedy a od akého subjektu je rozumné si požičať.



Ďalšou zásadnou témou na vzdelávanie je zhodnocovanie finančných prostriedkov. "Dnes už nestačí sporiť si do pokladničiek a hovoriť deťom napríklad iba o stavebnom sporení. Musíme sa posunúť v edukácii ďalej a postupne mladým predstavovať celú škálu možností, ako zhodnocovať svoje finančné prostriedky," zdôraznila Mora.



Dôležitá je podľa nej aj orientácia vo verejných financiách. "Mladí ľudia by mali mať prehľad aj o tom, ako krajina, v ktorej žijú, hospodári s verejnými financiami, aký je jej verejný dlh a aký môže mať rozpočtová (ne)zodpovednosť dopad na ich budúcnosť," dodala odborníčka.