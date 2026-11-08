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Finančné vzdelávanie na školách je pre väčšinu rodičov nedostatočné
Financie v rodinách sú podľa prieskumu pomerne častou témou rozhovorov medzi rodičmi a deťmi.
Autor TASR
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Bratislava 8. novembra (TASR) - Šesť z desiatich rodičov na Slovensku vníma úroveň výučby finančnej gramotnosti na školách negatívne. Dve pätiny si myslia, že školy sa príprave detí na prácu s osobnými financiami venujú nedostatočne a pätina má názor, že túto tému prakticky ignorujú. Naopak, 21 % rodičov považuje prípravu detí na prácu s peniazmi skôr za dostatočnú a 8 % sa vyjadrilo, že školy výučbu v tomto ohľade zvládajú dobre. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý v auguste tohto roka na vzorke 1050 respondentov realizovala agentúra Ipsos pre spoločnosť Home Credit.
„Vo väčšej miere sú tu kritickí vysokoškolsky vzdelaní respondenti. Názor, že sa škola nedostatočne venuje príprave detí na prácu s peniazmi a osobnými financiami, častejšie uvádzajú aj ľudia vo veku 45 až 53 rokov a taktiež opýtaní z domácností s čistým mesačným príjmom v rozmedzí od 2000 do 3000 eur,“ vyčíslil hlavný analytik spoločnosti Jaroslav Ondrušek.
Financie v rodinách sú podľa prieskumu pomerne častou témou rozhovorov medzi rodičmi a deťmi. Téma týkajúca sa ich príjmov a výdavkov sa pravidelne rozoberá v prípade 41 % domácností. Aspoň občas o tom hovoria rodičia s deťmi v ďalších 49 % rodín na Slovensku. Výrazne sa však líšia v tom, kedy začínajú s deťmi na tému príjmov a výdavkov hovoriť.
"Najviac je takých, a to 28 %, kde to začínajú riešiť s deťmi vo veku 8 až 10 rokov. Druhou najčastejšou vekovou skupinou sú 11 až 13-ročné deti, tu je to 24 %. Pomerne často je to však už aj v skoršom veku, v prípade 6 až 7-ročných detí je to 17 % a pri mladších ako 6 rokov zase u 13 % rodín,“ priblížil Ondrušek.
Prieskum sa zameral aj na to, či rodičia deťom sporia nejaké peniaze. Vlastný sporiaci účet alebo iný sporiaci produkt má 38 % detí, ďalších 12 % rodičov im odkladá peniaze v hotovosti, takmer desatina (9 %) kombinuje sporenie a hotovosť a 7 % respondentov sa chystá na zriadenie sporenia.
„Určite je prospešné učiť deti hospodáriť s peniazmi už od útleho veku. Finančná gramotnosť je jednou z najdôležitejších zručností, ktorú deti môžu dostať do reálneho života. Mali by sa už od malička zoznamovať s tým, akú majú peniaze hodnotu. Je veľmi dôležité sa s nimi o tom rozprávať, vrátane témy požičiavania si peňazí,“ konštatoval ombudsman Home Credit Miroslav Zborovský.
Dieťa by podľa neho malo vedieť, že je dobré si sporiť a mať svoje vlastné peniaze, nielen sa zadlžovať. Výnimkou môže byť pôžička na drahšie položky, ako je bývanie alebo auto. „Ak je už na to vhodná doba, zasväťte ho aj do vášho rodinného rozpočtu. Pokojne sa bavte aj o tom, koľko napríklad mesačne splácate za hypotéku a ďalšie pravidelné poplatky. Vysvetľujte mu, že všetko v živote niečo stojí a že takmer nič nie je zadarmo. Dieťa si potom začne peniaze viac vážiť,“ doplnil Zborovský.
„Vo väčšej miere sú tu kritickí vysokoškolsky vzdelaní respondenti. Názor, že sa škola nedostatočne venuje príprave detí na prácu s peniazmi a osobnými financiami, častejšie uvádzajú aj ľudia vo veku 45 až 53 rokov a taktiež opýtaní z domácností s čistým mesačným príjmom v rozmedzí od 2000 do 3000 eur,“ vyčíslil hlavný analytik spoločnosti Jaroslav Ondrušek.
Financie v rodinách sú podľa prieskumu pomerne častou témou rozhovorov medzi rodičmi a deťmi. Téma týkajúca sa ich príjmov a výdavkov sa pravidelne rozoberá v prípade 41 % domácností. Aspoň občas o tom hovoria rodičia s deťmi v ďalších 49 % rodín na Slovensku. Výrazne sa však líšia v tom, kedy začínajú s deťmi na tému príjmov a výdavkov hovoriť.
"Najviac je takých, a to 28 %, kde to začínajú riešiť s deťmi vo veku 8 až 10 rokov. Druhou najčastejšou vekovou skupinou sú 11 až 13-ročné deti, tu je to 24 %. Pomerne často je to však už aj v skoršom veku, v prípade 6 až 7-ročných detí je to 17 % a pri mladších ako 6 rokov zase u 13 % rodín,“ priblížil Ondrušek.
Prieskum sa zameral aj na to, či rodičia deťom sporia nejaké peniaze. Vlastný sporiaci účet alebo iný sporiaci produkt má 38 % detí, ďalších 12 % rodičov im odkladá peniaze v hotovosti, takmer desatina (9 %) kombinuje sporenie a hotovosť a 7 % respondentov sa chystá na zriadenie sporenia.
„Určite je prospešné učiť deti hospodáriť s peniazmi už od útleho veku. Finančná gramotnosť je jednou z najdôležitejších zručností, ktorú deti môžu dostať do reálneho života. Mali by sa už od malička zoznamovať s tým, akú majú peniaze hodnotu. Je veľmi dôležité sa s nimi o tom rozprávať, vrátane témy požičiavania si peňazí,“ konštatoval ombudsman Home Credit Miroslav Zborovský.
Dieťa by podľa neho malo vedieť, že je dobré si sporiť a mať svoje vlastné peniaze, nielen sa zadlžovať. Výnimkou môže byť pôžička na drahšie položky, ako je bývanie alebo auto. „Ak je už na to vhodná doba, zasväťte ho aj do vášho rodinného rozpočtu. Pokojne sa bavte aj o tom, koľko napríklad mesačne splácate za hypotéku a ďalšie pravidelné poplatky. Vysvetľujte mu, že všetko v živote niečo stojí a že takmer nič nie je zadarmo. Dieťa si potom začne peniaze viac vážiť,“ doplnil Zborovský.