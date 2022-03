Finančníci upozornili na chyby pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti

Bratislava 24. marca (TASR) – Za obdobie poberania pandemického rodičovského príspevku nevzniká automaticky nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) na manžela či manželku. Vo štvrtok na to upozornila Finančná správa (FS) SR s tým, že ak sa daňovník pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmu za minulý rok dopustil chyby, má ešte šancu do 31. marca podať opravné daňové priznanie a nezrovnalosti odstrániť.



Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela či manželku má ten, kto žije s daňovníkom v domácnosti. Zároveň sa musí manžel či manželka starať o vyživované maloleté dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, alebo do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.



Ďalšími podmienkami je, že manžel či manželka poberal peňažný príspevok na opatrovanie, ktorý je vyplácaný podľa osobitného predpisu, alebo bol na úrade práce zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, prípadne sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.



"Rodičia však počas minulého roka mohli v súvislosti pandémiou poberať tzv. pandemický rodičovský príspevok. Ten ale nemá vplyv na uplatnenie NZČD na manžela či manželku za zdaňovacie obdobie roka 2021, ak nie sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky," upozornila hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Ak sa teda napríklad manželka starala o vlastné vyživované maloleté dieťa, ktoré nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, potom spĺňa ustanovenú podmienku len za mesiace, v ktorých sa starala o maloleté dieťa do troch rokov veku dieťaťa. Poberanie rodičovského príspevku alebo tzv. pandemického rodičovského príspevku nemá vplyv na splnenie tejto podmienky.



Pri uplatnení tejto nezdaniteľnej časti je dôležitá aj výška dosiahnutého vlastného príjmu manželky. Do vlastného príjmu manželky sa okrem iného nezahŕňajú štátne sociálne dávky, medzi ktoré patrí aj rodičovský príspevok. Ak manželka daňovníka poberala v čase krízovej situácie tzv. pandemický rodičovský príspevok, poberala teda štátnu sociálnu dávku, ktorá sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava.