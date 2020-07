Finančnú správu povedie D. Klučková, E. Heger odvolal Wittenbergerovú

Bratislava 16. júla (TASR) - Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) vymenoval vo štvrtok za prezidentku finančnej správy Danielu Klučkovú po tom, čo z tejto funkcie odvolal Lenku Wittenbergerovú.



"Pani Klučková a jej tím, ktorých som vyslal na finančnú správu z ministerstva financií, sú skúsení odborníci. Majú odo mňa jasné inštrukcie. Finančná správa sa musí stať výkladnou skriňou v štátnej správe," uviedol v stanovisku pre médiá Heger. Podľa jeho slov musia mať poctiví občania istotu, že finančná správa robí maximum pre naplnenie štátnej pokladnice. "Tí, ktorí riadne platia dane, musia cítiť, že štát ich má v úcte a dáva im to aj najavo v kvalite služieb a benefitov," povedal Heger.



Daniela Klučková do svojho vymenovania pôsobila ako generálna riaditeľka Sekcie daňovej a colnej na Ministerstve financií SR. V minulosti pracovala ako riaditeľka Daňového úradu Bratislava I a vytvorila aj Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, kde taktiež pôsobila ako jeho riaditeľka.



"Naším cieľom je identifikovať oblasti, ktoré by bolo potrebné zdokonaliť tak, aby sme na konci dňa mohli všetci skonštatovať, že skutočne smerujeme k finančnej správe 21. storočia. Finančná správa musí za každých okolností pomáhať klientom, plniacim si svoje povinnosti, a súčasne nekompromisne zasiahnuť proti akýmkoľvek prejavom nekalého správania sa v daňovej a colnej oblasti," uviedla Klučková.



Ako prvý o odvolaní Wittenbergerovej informoval vo štvrtok Denník E. Wittenbergerová pôsobila na čele finančnej správy od roku 2018 po tom, ako z tejto funkcie odstúpil František Imrecze. Do funkcie ju vymenoval vtedajší minister financií Peter Kažimír.