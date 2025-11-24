Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Majetok domácností v strednej Európe sa za 20 rokov zvýšil päťnásobne

Majetok v západoeurópskych krajinách, ako sú Nemecko, Taliansko a Rakúsko, sa v rovnakom období zdvojnásobil.

Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Finančný majetok domácností na obyvateľa v strednej a východnej Európe (SVE) za uplynulých dvadsať rokov vzrástol takmer päťnásobne. Majetok v západoeurópskych krajinách, ako sú Nemecko, Taliansko a Rakúsko, sa v rovnakom období zdvojnásobil. Vyplýva to z aktuálnej výskumnej správy Majetok domácností v strednej a východnej Európe (CEE Household Wealth), ktorú vydal Investičný inštitút UniCredit.

„Finančný majetok na obyvateľa v krajinách strednej a východnej Európy ostáva napriek tomu na úrovni približne 30 % úrovne západnej Európy, čo poukazuje na priestor pre ďalšiu významnú konvergenciu,“ zhodnotil hlavný ekonóm pre strednú a východnú Európu a jeden z autorov štúdie Mauro Giorgio Marrano.

Aktíva domácností v krajinách SVE sú prevažne vo forme hotovosti a vkladov. Znamená to priestor pre väčšiu diverzifikáciu, napríklad zvýšením investícií do aktív finančného trhu, ako sú dlhopisy, akcie a fondy.

„Majetok domácností nie je len finančným ukazovateľom. Je meradlom odolnosti, príležitostí a dlhodobej dôvery ľudí vo svoju ekonomiku. Výskum poukazuje na to, že z hľadiska majetku domácností je stredná a východná Európa oblasťou, ktorá prechádza transformáciou a ponúka nové príležitosti,“ priblížila riaditeľka UniCredit pre SVE Teodora Petkovová.

Obmedzený podiel dlhových cenných papierov v alokácii aktív zo strany domácností poukazuje tiež na potenciál posilnenia úlohy, ktorú zohrávajú vo financovaní štátneho dlhu, konštatovala forexová strategička pre strednú a východnú Európu Eszter Gárgyánová. Podľa nej by to mohlo pomôcť aj pri riešení vonkajšej zraniteľnosti, pričom Maďarsko, Poľsko, Chorvátsko a Česko dosiahli v tomto smere významný pokrok.

Vzhľadom na konzervatívnu investičnú stratégiu domácností SVE dominujú na akciových trhoch v regióne zahraniční investori. Nedávne nadpriemerné výsledky akciových trhov v strednej a východnej Európe však môžu zvýšiť atraktívnosť lokálnych akciových trhov pre domácich retailových investorov, predpokladá štúdia.
