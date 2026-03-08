< sekcia Ekonomika
Finančný majetok nemeckých domácností dosiahol nový rekord
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 8. marca (TASR) - Finančný majetok súkromných domácností v Nemecku naďalej rastie, no zvyšuje sa aj podiel tých, ktoré uvádzajú, že nemajú žiadne úspory. V prieskume, ktorý uskutočnil v decembri inštitút Ipsos, sa takto vyjadrilo 27 % respondentov, zatiaľ čo v roku 2024 to bolo 23,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zároveň podiel ľudí, ktorí si sporia peniaze, klesol zo 70,7 % na 63,7 %. Takmer polovica (46,7 %) respondentov bez úspor uviedla, že nezarábajú dosť na to, aby si odkladali peniaze. Približne každý piaty (22 %) účastník označil za hlavný problém rastúce životné náklady, ktoré vyčerpali jeho rezervy.
Podľa údajov nemeckej centrálnej banky dosiahol finančný majetok súkromných domácností v Nemecku ku koncu tretieho štvrťroka 2025 rekordných 9,389 bilióna eur. Banka DZ Bank odhadla, že toto číslo za celý minulý rok dosiahlo niečo vyše desať biliónov eur a v tomto roku narastie na približne 10,5 bilióna eur. Bohatstvo je nerovnomerne rozložené. Približne polovicu vlastní najbohatších 10 % alebo zhruba 4 milióny domácností, zatiaľ čo 20 miliónov domácností vlastní len 8 % celkového finančného bohatstva, uviedla centrálna banka.
