Finančný výbor prvýkrát zasadol na pôde NKÚ

Bratislava 18. apríla (TASR) - Parlamentný finančný výbor vo štvrtok prvýkrát zasadol na pôde Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Predseda úradu Ľubomír Andrassy poslancom Národnej rady (NR) SR okrem iného prezentoval stratégiu rozvoja úradu na roky 2023 až 2025. Zákonodarcovia počas zasadnutia výboru prerokovali aj dve správy z nedávnych kontrol účelových zariadení a pripravenosti projektov nemocníc Rázsochy v Bratislave a sv. Martina v Martine. Informovala o tom hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.



Pripomenula, že možnosť aj povinnosť predkladať parlamentným výborom správy z kontrol dostal úrad do svojej pôsobnosti v roku 2020. "Posun našich zistení na parlamentnú úroveň má pre spoločnosť zásadný význam. Práve poslanci parlamentu sú tí, ktorí sa majú zaoberať našimi správami, vyvodzovať konzekvencie voči dotknutým inštitúciám na úrovni štátu či samosprávy a pretavovať naše odporúčania do praxe napríklad zmenou legislatívy," podčiarkol Andrassy.



Slovenskí kontrolóri podľa neho za ostatné štyri roky predložili do príslušných výborov parlamentu viac ako stovku prierezových správ z kontrolných akcií. Najviac ich smerovalo práve na výbor pre financie a rozpočet, za ním nasleduje výbor pre hospodárske záležitosti. NKÚ v posledných mesiacoch zaznamenal, že parlamentné výbory na základe zistení kontrolórov intenzívnejšie komunikujú s dotknutými subjektmi a cez uznesenia ich nabádajú nielen na riešenie zistených nedostatkov, ale aj odpočtovanie úspešnosti prijatých zmien.



"Oceňujeme, že parlamentné výbory sa aktívne zhostili svojej úlohy a cez uznesenia požadujú aktívnejší prístup od kontrolovaných inštitúcií a subjektov k odporúčaniam kontrolného úradu, aby v nimi stanovenom čase a rozsahu vykonávali nápravu," zhodnotil Andrassy.



Takýmto spôsobom napríklad poslanci výboru pre hospodárske záležitosti požadovali od ministerstva dopravy vypracovať stratégiu rozvoja civilného letectva, či nastavenia pravidiel pre výber mýta. Poslanci výboru pre verejnú správu zase po prerokovaní správy NKÚ k príspevkom na odídencov z Ukrajiny požiadali novovzniknuté Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, aby vytvorilo verejnú platformu či aplikáciu, ktorá bude v reálnom čase poskytovať údaje o ubytovacích kapacitách vlastníkov nehnuteľností.



Kontrolný úrad pripomenul, že v minulom roku zaviedol flexibilnejší prístup k tvorbe plánu kontrol na nadchádzajúce obdobie a s odstupom času sa táto stratégia ukazuje ako správna. "Sme oveľa pružnejší, dokážeme operatívnejšie reagovať na aktuálne spoločenské dianie a efektívnejšie využívať náš časový a odborný ľudský potenciál," doplnil predseda NKÚ. V minulom roku tak pribudli kontroly zamerané na krízové riadenie štátu v mimoriadnych situáciách, na opatrenia počas energetickej krízy či na novovzniknuté úrady, akými sú Úrad pre územné plánovanie a Slovensko IT. Medzi týmito kontrolami bola aj finančným výborom prerokovaná kontrola zameraná na prípravu a realizáciu projektov nemocníc Rázsochy a sv. Martina.