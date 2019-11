Finančný výbor odobril miernejšie podmienky mladomanželských pôžičiek

Bratislava 19. novembra (TASR) - Parlamentný finančný výbor odobril dve novely zákonov z dielne koaličného Mosta-Híd. Prvou sa má zmeniť spôsob výpočtu dôchodku pre ľudí, ktorí sú v druhom dôchodkovom pilieri, druhou novelou sa majú zmierniť podmienky pri mladomanželských pôžičkách, ktoré poskytuje Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB).



Poslanci Mosta-Híd novelu zákona o sociálnom poistení predkladajú s cieľom spravodlivejšie vypočítavať dôchodky ľuďom, ktorí sú alebo boli sporiteľmi v druhom pilieri. Navrhujú, aby sa dôchodky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa (SP), v dôsledku účasti v druhom pilieri krátili v menšej miere ako v súčasnosti. "Z dôvodu nesprávne nastaveného vzorca sa im totiž priznávajú nižšie dôchodky, ako by im mali patriť. Sporiteľ, ktorý zarábal počas kariéry priemernú mzdu a odpracoval 42 rokov, je tak pri výpočte dôchodku ukrátený o približne 13 eur mesačne, teda viac ako 150 eur ročne," vyčíslili poslanci. Vďaka spravodlivejšiemu kráteniu by si podľa návrhu sporitelia polepšili o 13 eur mesačne.



Podľa platného zákona sa ľuďom v druhom pilieri znižuje starobný dôchodok z prvého piliera o určitý podiel, ktorý zodpovedá nižšiemu podielu odvodu poistného do prvého piliera. Po novom by sa mala započítať do výpočtu sumy štátneho dôchodku pre poistencov v druhom pilieri aj výška poistného do rezervného fondu solidarity.



Podmienky pri mladomanželských pôžičkách sa majú po novom zmierniť tak, aby nárok na tento zvýhodnený úver od ŠFRB mohli mať manželia, ktorí sú spolu najviac tri roky pred podaním žiadosti. Zatiaľ o úver mohli požiadať len ľudia do 35 rokov, ktorí sú manželmi najviac jeden rok.



Okrem podmienky trvania manželstva sa má upraviť aj maximálna príjmová hranica pre dotknuté skupiny žiadateľov pri príslušných druhoch podpory. Podľa súčasnej úpravy možno poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšujú štvornásobok sumy životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Poslanci Mosta-Híd navrhujú maximálnu príjmovú hranicu päťnásobok uvedenej sumy.