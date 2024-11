Finančný výbor NRSR odporúča schváliť rozpočet s miernymi úpravami

Bratislava 26. novembra (TASR) - Finančný výbor parlamentu odporučil poslancom Národnej rady (NR) SR schváliť návrh rozpočtu na budúci rok s miernymi úpravami. Členovia výboru schválili v utorok uznesenie k rozpočtu s jedným pozmeňujúcim návrhom. Úpravy sa týkajú len presunov z rezervy vo všeobecnej pokladničnej správe (VPS), celkový deficit verejných financií by mal zostať na plánovanej úrovni 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Rozpočet prerokuje parlament na schôdzi, ktorá začína v utorok popoludní, diskusiu začnú pravdepodobne tento týždeň vo štvrtok (28.11.).



Pozmeňujúci návrh, ktorý predložil podpredseda finančného výboru Daniel Karas (Smer-SD), reaguje na niekoľko legislatívnych zmien z posledného obdobia. Ide napríklad o schválené športové poukazy pre deti, oslobodenie výnosov štátnych dlhopisov od osobitného odvodu z regulovaných činností, ale aj plánovaný presun bezlepkovej múky a chleba do zníženej 5 % sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH). Z VPS sa musia presunúť aj dodatočné peniaze na zvyšovanie platov zdravotníkov.



"Z rezervy 421 miliónov eur odchádza 112 miliónov eur na platy zdravotníkov a ešte 11,6 milióna eur na krytie ostatných vecí," priblížil na výbore štátny tajomník Ministerstva financií (MF) SR Radovan Majerský.



Naopak, rozpočet zatiaľ nezohľadňuje prípadné navýšenie pomoci s cenami energií, ktoré v koalícii ešte nie je definitívne dohodnuté. K tejto úprave však podľa Majerského ani nemusí prísť, keďže rozpočet obsahuje stále veľkú rezervu. "Ak bude niečo schválené, tak sa to bude vykrývať v rámci rozpočtu. Minister je splnomocnený robiť aj zmeny, je oprávnený realokovať peniaze, aby sa splnilo a zaplatilo to, čo sa dohodne," doplnil.