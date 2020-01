Finančný výbor odporučil schváliť D. Meager na post viceguvernérky NBS

Bratislava 21. januára (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet odporučil plénu parlamentu schváliť návrh vlády na vymenovanie Dany Meager za viceguvernérku Národnej banky Slovenska (NBS).



Opoziční poslanci návrh kritizujú, nepovažujú ho za vhodný. Vládna koalícia si chce podľa nich sprivatizovať NBS a menovanie robí narýchlo tesne pred parlamentnými voľbami. Vyčítali jej tiež, že v odbornej rovine sa počas svojej kariéry venovala najmä daňovej, nie menovej oblasti, ktorú by v NBS mala mať na starosti.



Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) kandidatúru Meager na finančnom výbore obhajoval. Predseda výboru Róbert Puci (Smer-SD) tiež podporuje, aby Meager parlament na post v NBS schválil. "Posledné slovo aj tak bude mať pani prezidentka, ktorá menuje," upozornil Puci.



Opoziční poslanci pripomenuli, ako bývalá poslankyňa NR SR Lucia Nicholsonová (SaS) ešte v marci 2018 upozornila, že Meager sa ešte ako viceprezidentka finančnej správy mohla poznať s rodinou Vadalovcov a dokonca s nimi stráviť dovolenku v Kalábrii.



Meager medializované informácie o stykoch s Vadalovcami, talianskou "mafiánskou" rodinou, odmieta. "Nikdy som nebola partnerkou Antonina Vadalu. Nikdy som s ním nežila v spoločnej domácnosti. Nikdy som pre neho nič nevybavovala," zdôraznila na finančnom výbore. Opozícia navrhovala, aby jej styky s Vadalovcami preverila Slovenská informačná služba.



Poslanci za opozičné OĽaNO avizovali, že nezahlasujú za Meager na miesto viceguvernérky NBS. Ak ju napriek všetkým pochybnostiam parlament schváli, hnutie požiada prezidentku, aby ju nevymenovala.



"Odmietame, aby boli niekoľko týždňov pred voľbami obsadzované odborné pozície v nezávislých inštitúciách politikmi, a to len kvôli tomu, že už tušia, že nemusia byť v parlamente," vyhlásil predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger. Jednalo by sa podľa neho o privatizáciu nezávislej inštitúcie, kedy by všetkých troch vedúcich činiteľov na 6-ročné obdobie schválila jedna odchádzajúca koalícia.



Návrh na vymenovanie Meager do tejto funkcie schválila vláda ešte v decembri 2019. Banková rada NBS má šesť členov. Tvoria ju guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia. V súčasnosti nie je obsadené jedno miesto viceguvernéra, na ktoré by mala zasadnúť práve Meager.



"Vzhľadom k tomu, že je nevyhnutné plynule zabezpečovať plnenie všetkých funkcií a úloh NBS, ktoré jej vyplývajú zo zákona, je potrebné doplniť neúplný počet členov Bankovej rady NBS," konštatuje sa vo vládnom návrhu.



Meager od roku 2016 pôsobí na MF SR ako štátna tajomníčka, v minulosti pôsobila aj vo funkcii viceprezidentky finančnej správy.



Vláda predtým do tejto funkcie navrhla Jozefa Hudáka. Toho sa však prezidentka Zuzana Čaputová rozhodla nevymenovať, pretože podľa nej nespĺňal viacero podmienok.