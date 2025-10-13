< sekcia Ekonomika
Finančný výbor odporučil schváliť štátny rozpočet na budúci rok
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Finančný výbor parlamentu v pondelok prerokoval návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2026 a odporučil ho poslancom Národnej rady (NR) SR schváliť. Zároveň odporučil vziať na vedomie návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028. Snemovňa prerokuje vládne návrhy na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá začína v utorok (14. 10.).
Deficit verejných financií by mal podľa rozpočtu v budúcom roku dosiahnuť 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých 6 miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne 5 % HDP. Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ján Tóth na výbore poukázal na to, že uvedený cieľ nepovažuje za reálny. V budúcom roku očakáva schodok na úrovni 4,6 % HDP.
Hotovostné príjmy štátneho rozpočtu sú budúci rok plánované na úrovni 27,8 miliardy eur a celkové výdavky v sume 33,5 miliardy eur. Výsledkom by mal byť schodok štátneho rozpočtu na úrovni necelých 5,8 miliardy eur.
Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 % HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 % HDP. Schodok by tak mal predstavovať 5,9 miliardy eur alebo 4,1 % HDP.
V rozpočte je zapracovaná aj konsolidácia v celkovom predpokladanom objeme 2,7 miliardy eur. Vplyv prijatej legislatívy na strane príjmov očakáva Ministerstvo financií (MF) SR na úrovni 1,4 miliardy eur. Zvyšných 1,3 miliardy eur by sa malo ušetriť na strane výdavkov.
