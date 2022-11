Finančný výbor prerokoval rozpočet, Klimek upozornil na riziká

Bratislava 25. novembra (TASR) – Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 má eliminovať dosahy troch kríz. Rozpočtové provizórium prinesie obrovské hospodárske škody a pokles HDP na úrovni veľkých hospodárskych kríz. V piatok počas prerokúvania zákona roka na parlamentnom finančnom výbore na to upozornil štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek. Šéf výboru Marián Viskupič (SaS) to označil ako strašenie. Podotkol, že je úlohou vládnej koalície urobiť všetko preto, aby bol rozpočet prijatý. Výbor zároveň odobril návrh uznesenia k tomuto bodu.



Klimek varoval pred rozpočtovým provizóriom, ktoré podľa neho prinesie hospodárske škody "nebývalých rozmerov", nárast počtu nezamestnaných či inflácie. Skonštatoval, že rezort financií neschválením rozpočtu neutrpí. Na druhej strane však upozornil napríklad na riziko nedofinancovania zdravotníctva.



"Prijatie návrhu zákona o štátnom rozpočte je v najesenciálnejšom záujme SR," zdôraznil štátny tajomník. Ak nebude schválený rozpočet, od 1. januára sa podľa jeho slov zastavia investície. Dodal, že v provizóriu nebude žiadny plán obnovy. Viacerí poslanci zároveň kritizovali, že pri prezentovaní návrhu zákona o štátnom rozpočte na výbore nebol prítomný minister financií Igor Matovič (OĽANO).



Viskupič podotkol, že v akejkoľvek vyspelej krajine je rozpočet deliacou čiarou medzi koalíciou a opozíciou. Zároveň namietal proti "strašeniu" provizóriom. Nikto podľa neho nehovorí o tom, že provizórium má byť pol roka alebo až rok. Poukázal tiež na to, že rok 2023 je predvolebným rokom, pričom aj vyspelejšie krajiny podľa neho v tomto období nešetria a získavajú si tak voličov.



"Nehrajme sa tu na to, že opozícia je za niečo zodpovedná," vyhlásil bývalý minister financií a poslanec Smeru-SD Ladislav Kamenický. Zopakoval, že rozpočet podporia len v prípade garancie predčasných volieb. Poznamenal tiež, že nie je výhodné prísť o plán obnovy, keďže ide o veľkú sumu.



Viskupič tiež kritizoval, že rozpočet neobsahuje zapracovanie výdavkových limitov. "Je to jasný pokus o podvod na Európskej únii, je to niečo, čo zásadne nabúrava reputáciu našej krajine," poznamenal. Súčasne však dodal, že rozpočet SaS nevie podporiť ani v prípade, ak budú zapracované výdavkové limity.