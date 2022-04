Finančný výbor sa zaoberal novým šéfom NKÚ, či hospodárením NBS

Bratislava 26. apríla (TASR) – Kandidáti na nového šéfa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR aj na podpredsedu sa v utorok predstavili parlamentnému finančnému výboru. Ten konštatoval, že spĺňajú podmienky. Výbor sa zaoberal aj návrhom na voľbu člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) či hospodárením Národnej banky Slovenska (NBS).



O funkciu predsedu NKÚ sa uchádzajú traja kandidáti. Jeden z nich, Andrej Holák, ktorého navrhol poslanec a líder Smeru-SD Robert Fico, listom z 25. apríla stiahol svoj súhlas s kandidatúrou na predsedu NKÚ. Na post šéfa úradu tak kandidujú Ľubomír Andrassy, Róbert Suja a Štefan Kišš.



Poslankyňa Mária Šofranko (OĽANO) navrhla súčasného podpredsedu úradu Ľubomíra Andrassyho. Ten dal na výbore verejný prísľub, že v prípade jeho zvolenia bude viesť NKÚ ako nezávislú a otvorenú inštitúciu, ktorej cieľom je posilňovať dôveryhodnosť ku kontrole, ale aj k štátu a jeho inštitúciám.



Ďalší kandidát Róbert Suja, ktorého navrhol poslanec Matúš Šutaj Eštok (nezaradený), vyhlásil, že chce priviesť NKÚ do budúcnosti. Nová generácia kontroly na Slovensku by podľa neho bola postavená na pilieroch progresu, dôvery a hodnoty. Do rozhodovania by priniesol väčšiu dynamiku.



Štefan Kišš, ktorého do funkcie predsedu NKÚ navrhol poslanec Tomáš Valášek (nezaradený), by chcel na pôde NKÚ zúročiť svoje skúsenosti najmä z Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), kde v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ. "Som apolitický, považujem sa za odborného kandidáta," skonštatoval. Podľa jeho slov sa v prípade NKÚ dá ísť výrazne ďalej. Podotkol, že na Slovensku stále nie sú dobudované verejné inštitúcie.



Členovia finančného výboru sa venovali aj návrhom kandidátov na voľbu podpredsedu NKÚ. Na tento post kandidujú Martin Vojtašovič, Ivan Kuhn a Jaroslav Ivančo.



Výbor sa zaoberal aj návrhom guvernéra NBS Petra Kažimíra na člena RRZ. Do tejto funkcie navrhol Martina Šustera, ktorý sa predtým zúčastnil aj na výberovom konaní do funkcie predsedu rady. "Som celý život makroekonóm, výskumník a veľmi si vážim rozpočtovú radu," poznamenal Šuster s tým, že chce pomáhať stabilite verejných financií. Na jeho odbornej spôsobilosti ako člena rady sa zhodli aj predseda výboru Marián Viskupič (SaS) a opozičný poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD).



Správa o hospodárení NBS, ktorú výboru predstavil Kažimír, hovorí aj o tom, že v roku 2021 centrálna banka napriek negatívnym efektom pandémie dosiahla zisk 63 miliónov eur. Zároveň sa podľa správy podarilo zlepšiť vlastné imanie o 294 miliónov eur.