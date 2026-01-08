< sekcia Ekonomika
Finančným poradcom pre výstavbu jadrového zdroja bude Rothschild & Co
Autor TASR
Bratislava 8. januára (TASR) - Nadnárodná investičná banka Rothschild & Co zvíťazila v tendri na finančného poradcu pre výstavbu nového jadrového zdroja, ktorý by mal byť umiestnený v Jaslovských Bohuniciach. Spoločnosť bude štátu poskytovať odbornú podporu najmä pri príprave a obhajobe finančnej štruktúry projektu, uviedla vo štvrtok štátna Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS).
Súťaž na finančného poradcu vyhlásila JAVYS 3. júna minulého roka. Na súťaži, ktorá bola zverejnená aj v Úradnom vestníku Európskej únie a aj vo vestníku verejného obstarávania, sa zúčastnili tri spoločnosti. Do hodnotenia cenových ponúk postúpili len uchádzači s preukázanými relevantnými skúsenosťami. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 15 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom súťaž vygenerovala cenu 13,9 milióna eur bez DPH.
„Zvolený partner prináša do projektu rozsiahle medzinárodné skúsenosti s finančným poradenstvom pri veľkých energetických a infraštruktúrnych investíciách. Spoločnosť Rothschild & Co má dlhoročnú prax aj pri príprave jadrových projektov v Európe, vrátane projektu Sizewell C vo Veľkej Británii a plánovanej dostavby jadrovej elektrárne Dukovany v Českej republike. Tieto skúsenosti predstavujú pre Slovensko významnú odbornú a strategickú pridanú hodnotu,“ uviedla JAVYS.
Projekt nového jadrového zdroja s predpokladaným výkonom 1200 megawattov tak podľa Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti vstupuje do rozhodujúcej fázy prípravy financovania. Cenu za výstavbu nového jadrového zdroja odborníci odhadujú na viac ako desať miliárd eur s dlhým obdobím výstavby a životnosťou presahujúcou niekoľko desaťročí. Podmienky financovania preto budú mať rozhodujúci vplyv na jeho celkové náklady. Aj zdanlivo menšie rozhodnutia týkajúce sa štruktúry financovania, rozdelenia rizík či načasovania môžu mať významný vplyv na verejné financie.
Toto partnerstvo posilňuje podľa JAVYS pozíciu štátu v rokovaniach s Európskou komisiou aj s potenciálnymi domácimi a medzinárodnými finančnými partnermi. Zároveň by malo priniesť vyššiu mieru transparentnosti, jasnosti a predvídateľnosti dlhodobých nákladov a umožňuje zodpovedné rozdelenie rizík.
