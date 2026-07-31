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Financovanie cez Tatra Leasing otvára nové možnosti kúpy auta
Tatra Leasing prináša zvýhodnené financovanie, ktoré klientom uľahčuje cestu k novému autu.
Autor TASR
Bratislava 31. júla (OTS) - Značka, model či typ pohonu zostávajú pri kúpe auta dôležitými kritériami. V súčasnosti však čoraz väčšiu úlohu zohráva aj spôsob financovania. Tatra Leasing preto prináša zvýhodnené a dostupné riešenia financovania, ktoré klientom pomáhajú jednoduchšie sa dostať k novému vozidlu a využiť atraktívne benefity.
Polovica Európanov začína podľa prieskumu McKinsey Mobility Consumer Pulse výber auta stanovením mesačného rozpočtu, až potom si vyberajú konkrétny model.
„Na Slovensku rastie záujem o flexibilné formy financovania. Pre mnohých zákazníkov je dnes rozhodujúce, či si vedia nastaviť nižšiu splátku alebo získať benefity, ktoré nezaťažia ich rozpočet. Našim cieľom je ukázať, že dostupné financovanie a riešenia dokážu reflektovať aktuálnu situáciu aj možnosti klienta,“ hovorí produktová manažérka Tatra Leasing Zuzana Mišovičová Hámorošová.
Financovanie cez Tatra Leasing dnes klientom prináša väčšiu flexibilitu, možnosť rozložiť investíciu do mesačných splátok a lepšie prispôsobiť kúpu vozidla svojim aktuálnym finančným možnostiam. Vďaka digitálnym nástrojom, klientskej zóne a leasingovému asistentovi od Tatra Leasingu, si dnes viete financovanie vybaviť online – bez zbytočnej administratívy a pokojne aj v priebehu jedného dňa.
Automobilky dnes prichádzajú s riešeniami financovania a benefitmi prispôsobenými rôznym potrebám zákazníkov, od zvýhodnených hybridných a elektrických modelov až po atraktívne podmienky pre tradičné spaľovacie vozidlá.
Pri značke Ford môžu klienti využiť zvýhodnené financovanie vybraných hybridných modelov. Súčasťou ponuky je aj benefit v podobe až 50 % zľavy z DPH, vďaka čomu sa moderné hybridné vozidlá stávajú dostupnejšou alternatívou pre širší okruh zákazníkov.
Volvo ponúka exkluzívne podmienky financovania. Kombinuje silu značky s atraktívnym financovaním. Pri spaľovacích modeloch začína úrok približne od 0,99 % ročne, pri elektromobiloch dokonca od 0 %. Samozrejmosťou je jasne nastavená akontácia aj havarijné poistenie v cene, čo zjednodušuje rozhodovanie.
Na rastúci záujem o elektromobilitu reaguje aj značka Xpeng. Pri nej môžu klienti získať zvýhodnené financovanie s úrokom 1,99% p.a. doplnené o praktické benefity, ktoré reagujú priamo na otázky, ktoré zákazníci pri elektromobiloch najčastejšie riešia, napríklad nabíjací kredit, dlhšiu záruku či príslušenstvo. Tie pomáhajú odstrániť bariéry, ktoré zákazníci pri prechode na elektromobil často zvažujú.
Kampaň Tatra Leasingu poukazuje na to, že cesta k novému vozidlu dnes nemusí byť podmienená vysokou jednorazovou investíciou. Vďaka flexibilným možnostiam financovania, zvýhodneným ponukám a digitálnym riešeniam môžu klienti jednoduchšie nájsť riešenie, ktoré zodpovedá ich potrebám aj rozpočtu.
Polovica Európanov začína podľa prieskumu McKinsey Mobility Consumer Pulse výber auta stanovením mesačného rozpočtu, až potom si vyberajú konkrétny model.
„Na Slovensku rastie záujem o flexibilné formy financovania. Pre mnohých zákazníkov je dnes rozhodujúce, či si vedia nastaviť nižšiu splátku alebo získať benefity, ktoré nezaťažia ich rozpočet. Našim cieľom je ukázať, že dostupné financovanie a riešenia dokážu reflektovať aktuálnu situáciu aj možnosti klienta,“ hovorí produktová manažérka Tatra Leasing Zuzana Mišovičová Hámorošová.
Financovanie ako súčasť rozhodovania
Financovanie cez Tatra Leasing dnes klientom prináša väčšiu flexibilitu, možnosť rozložiť investíciu do mesačných splátok a lepšie prispôsobiť kúpu vozidla svojim aktuálnym finančným možnostiam. Vďaka digitálnym nástrojom, klientskej zóne a leasingovému asistentovi od Tatra Leasingu, si dnes viete financovanie vybaviť online – bez zbytočnej administratívy a pokojne aj v priebehu jedného dňa.
Riešenia s partnermi pre rôzne potreby zákazníkov
Automobilky dnes prichádzajú s riešeniami financovania a benefitmi prispôsobenými rôznym potrebám zákazníkov, od zvýhodnených hybridných a elektrických modelov až po atraktívne podmienky pre tradičné spaľovacie vozidlá.
Pri značke Ford môžu klienti využiť zvýhodnené financovanie vybraných hybridných modelov. Súčasťou ponuky je aj benefit v podobe až 50 % zľavy z DPH, vďaka čomu sa moderné hybridné vozidlá stávajú dostupnejšou alternatívou pre širší okruh zákazníkov.
Volvo ponúka exkluzívne podmienky financovania. Kombinuje silu značky s atraktívnym financovaním. Pri spaľovacích modeloch začína úrok približne od 0,99 % ročne, pri elektromobiloch dokonca od 0 %. Samozrejmosťou je jasne nastavená akontácia aj havarijné poistenie v cene, čo zjednodušuje rozhodovanie.
Na rastúci záujem o elektromobilitu reaguje aj značka Xpeng. Pri nej môžu klienti získať zvýhodnené financovanie s úrokom 1,99% p.a. doplnené o praktické benefity, ktoré reagujú priamo na otázky, ktoré zákazníci pri elektromobiloch najčastejšie riešia, napríklad nabíjací kredit, dlhšiu záruku či príslušenstvo. Tie pomáhajú odstrániť bariéry, ktoré zákazníci pri prechode na elektromobil často zvažujú.
Od dostupného financovania vás delí iba krok
Kampaň Tatra Leasingu poukazuje na to, že cesta k novému vozidlu dnes nemusí byť podmienená vysokou jednorazovou investíciou. Vďaka flexibilným možnostiam financovania, zvýhodneným ponukám a digitálnym riešeniam môžu klienti jednoduchšie nájsť riešenie, ktoré zodpovedá ich potrebám aj rozpočtu.