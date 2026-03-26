< sekcia Ekonomika
Financovanie Slovenska skupinou EIB stúplo vlani o 60 %
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Nové financovanie skupinou Európskej investičnej banky (EIB) na Slovensku sa v minulom roku zvýšilo o 60 % na 649 miliónov eur, a to najmä vďaka podpore modernizácie energetických sietí a rozvoja miest. Objem financovania stúpol oproti 405 miliónom eur v roku 2024 a predstavuje tak najvyššiu úroveň za uplynulých päť rokov, informovala vo štvrtok EIB.
Suma v minulom roku zahŕňala 495 miliónov eur od EIB a viac ako 154 miliónov eur od Európskeho investičného fondu (EIF), ktorý sa zameriava na malé a stredné podniky (MSP). Najvýznamnejšou vlaňajšou operáciou na Slovensku bola pôžička vo výške 350 miliónov eur pre dodávateľa energie, skupinu ZSE, na modernizáciu a digitalizáciu distribučných sietí na východnom a západnom Slovensku. Ďalšími významnými projektmi boli dve pôžičky v celkovej výške 45 miliónov eur pre Bratislavu a Banskobystrický samosprávny kraj na podporu udržateľného rozvoja a spravodlivej transformácie vrátane revitalizácií parkov, modernizácie zdravotníckych zariadení a sociálnej infraštruktúry.
„V minulom roku skupina EIB posilnila svoju podporu Slovensku investovaním do inteligentnejších energetických sietí, bezpečnejšej dopravy a modernej infraštruktúry, pričom zároveň zlepšila prístup malých a stredných podnikov k financovaniu. Naďalej sme odhodlaní spolupracovať s národnými a miestnymi orgánmi, podnikmi a finančnými inštitúciami, aby sme sa uistili, že investície smerujú do oblastí, kde môžu mať najväčší dopad,“ zhodnotil viceprezident banky Marek Mora.
EIF v roku 2025 poskytol záruky slovenským finančným inštitúciám, medzi ktoré patrili Eximbanka, VÚB, UniCredit a ČSOB, a tak im umožnil poskytovať viac úverov za výhodnejších podmienok malým a stredným podnikom a spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou. Činnosť skupiny EIB na Slovensku sa vlani rozšírila aj na poradenské služby pre národné a regionálne orgány. Touto podporou pomohla pri príprave a štruktúrovaní projektov, ktoré sú kľúčové pre zelenú a digitálnu transformáciu krajiny, rozvoj miest, sociálnu infraštruktúru a rast MSP.
Najnovšie ročné výsledky znamenajú, že celkový objem financovania skupiny EIB na Slovensku za uplynulých päť rokov presiahol 2,2 miliardy eur. Táto suma v roku 2025 predstavovala 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny.
Skupina EIB je finančným ramenom Európskej únie (EÚ), vlastní ju 27 členských štátov a je jednou z najväčších multilaterálnych rozvojových bánk na svete. V roku 2025 podpísala skupina v novom financovaní a v oblasti poradenských služieb 100 miliárd eur pre viac ako 870 projektov. Európsky investičný fond je dcérskym subjektom skupiny EIB, ktorý sa špecializuje na poskytovanie záruk a kapitálu s cieľom zlepšiť prístup k financovaniu pre malé a stredné podniky a startupy v celej Európe.
