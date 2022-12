Finanstilsynet: Nórske banky sa musia pripraviť na úverové straty

Oslo 8. decembra (TASR) - Nórske banky môžu v nasledujúcom období čeliť vyšším stratám z nesplácaných úverov. Uviedol to vo štvrtok nórsky úrad pre dohľad nad finančným trhom Finanstilsynet. Ako dôvod uviedol rast úrokových sadzieb a zhoršujúce sa vyhliadky ekonomiky. Informovala o tom agentúra Reuters.



Úrad varoval pred zvýšeným rizikom finančnej nestability. Poukázal pritom najmä na vysokú zadlženosť domácností a rastúce ceny nehnuteľností.



Ako uviedol šéf Finanstilsynetu Morten Baltzersen, po dlhom období výrazného rastu cien rezidenčných aj komerčných nehnuteľností sa teraz zvyšuje riziko prudkého poklesu na týchto trhoch. To zároveň znamená vyššie riziko nesplácania úverov. Navyše, firmy v oblasti komerčných realít majú vysoké dlhy, ktoré budú splatné v najbližších rokoch. Aj to predstavuje nemalé riziko, dodal Baltzersen.