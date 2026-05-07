Finax: Ceny palív v SR dosiahli nové maximá
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Ceny benzínu a nafty na Slovensku v prvom májovom týždni dosiahli najvyššie hodnoty od začiatku roka. Liter benzínu sa predáva v priemere za 1,78 eura a nafta za 1,85 eura. Od januára tak ceny palív vzrástli o viac ako pätinu. Podľa analytika spoločnosti Finax však motoristi môžu znížiť svoje mesačné výdavky za pohonné látky o desiatky eur plynulejšou jazdou a nižšou rýchlosťou.
Priemerná cena benzínu podľa údajov Eurostatu vzrástla oproti predchádzajúcemu týždňu o takmer deväť centov, čo predstavuje nárast o 5,3 %. Cena nafty sa zvýšila o šesť centov, teda o 3,5 %. Od začiatku roka zdražel benzín o 33 centov a nafta o 45 centov za liter. V porovnaní so susednými krajinami patria ceny pohonných látok na Slovensku medzi najvyššie. Lacnejšie tankujú motoristi v Poľsku, Maďarsku aj Českej republike. Vyššie ceny eviduje iba Rakúsko.
Vývoj cien ovplyvňuje najmä situácia na svetových trhoch s ropou. Rokovania medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom síce podľa analytikov trhy upokojujú, neistota v regióne však naďalej pretrváva. Cena ropy Brent sa v štvrtok pohybovala okolo 99 dolárov za barel (159 litrov).
Analytik upozorňuje, že vodiči môžu spotrebu paliva výrazne ovplyvniť štýlom jazdy. V mestách odporúča jazdiť plynulo a vyhýbať sa prudkému zrýchľovaniu a brzdeniu, ktoré zvyšujú spotrebu aj opotrebenie vozidla. Optimálna rýchlosť v meste pre takýto štýl jazdy sa pohybuje medzi 30 až 50 kilometrov za hodinu, mimo obce približne medzi 70 až 80 kilometrov za hodinu. Pri jazde na diaľnici môže mať vyššia rýchlosť výrazný vplyv na spotrebu. „Jazda rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu má približne o 25 percent vyššiu spotrebu ako jazda rýchlosťou 100 kilometrov za hodinu,“ upozornil ekonóm spoločnosti Finax Patrik Kindl.
Pri pravidelnom dochádzaní do práce, približne 100 kilometrov denne počas 20 pracovných dní v mesiaci, môže podľa Kindla úspornejší štýl jazdy znížiť spotrebu o jeden až dva litre na 100 kilometrov. Pri aktuálnych cenách palív to potom predstavuje úsporu približne 35 až 70 eur mesačne.
(1 EUR = 1,1770 USD)
