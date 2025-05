Finax: Európsky dôchodok má mať novú podobu a lepšie využiť potenciál

Bratislava 13. mája (TASR) - Európska komisia (EK) plánuje predložiť legislatívny návrh pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP), pričom má dostať novú podobu. Tento produkt predstavuje formu investovania podľa pravidiel EÚ, doplňujúcu štátne dôchodkové systémy. Potenciál PEPP je však nedostatočne využitý, upozornila na to spoločnosť Finax, ktorá navrhuje tiež legislatívne zmeny s cieľom zvýšiť jeho dostupnosť medzi sporiteľmi a poskytovateľmi.



„Aktuálne existujú viaceré prekážky, ktoré brzdia jeho rast a dajú sa efektívne riešiť v rámci pripravovaných legislatívnych zmien. Ide najmä o nadmernú reguláciu vrátane právnych, daňových a distribučných bariér, ako aj prísne limity, ktoré bránia jeho masovému zavádzaniu. Na odvrátenie spoločenských a hospodárskych dôsledkov poklesu populácie nielen na Slovensku, ale aj v Európe je jeho reforma nevyhnutná,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Juraj Hrbatý s tým, že atraktivitu PEPP na trhu by výrazne zvýšilo napríklad využitie úspor ako zábezpeky na hypotéky.



V súčasnej podobe sa však podľa neho PEPP nemôže stať univerzálnym produktom na dobrovoľné dôchodkové sporenie v celej Európe, preto je nutné prijať zmeny. K nim má dôjsť na základe odporúčania Európskeho orgánu pre dohľad nad poistnými a zamestnaneckými dôchodkovými programami (EIOPA). Ísť by malo najmä o dereguláciu, väčšie zapojenie zamestnávateľov, ako aj predefinovanie poplatkového modelu či zladenie s národnými dôchodkovými produktmi.



Hrbatý priblížil, že redefinovanie poplatkového modelu zvýši počet poskytovateľov. V súčasnosti si poskytovatelia nemôžu za základný produkt PEEP účtovať ročný poplatok presahujúci jedno percento z hodnoty spravovaného majetku vrátane distribúcie, poradenstva a správy. Upozornil, že nízky limit ziskovosti potenciálnych poskytovateľov odrádza, pričom výsledkom sú nízke investície do distribučných kanálov alebo vzdelávania trhu.



Ďalšou problematickou oblasťou je nedostatok povedomia o tomto produkte. Budúcich dôchodcov je podľa spoločnosti málo a neinvestujú, a to napriek tomu, že PEPP je pre spotrebiteľov veľmi výhodný. Vlani dosiahla jeho základná stratégia výnos takmer 19 % po odrátaní poplatkov. Na základe odporúčaní EK by mali členské európske štáty poskytnúť PEEP rovnaké daňové výhody ako miestnym produktom, to sa však v praxi nedeje. Na Slovensku má napríklad doplnkové dôchodkové sporenie v treťom pilieri na rozdiel od PEPP výhodu pri príspevkoch zamestnávateľa, ktoré sú oslobodené od sociálneho poistenia. Spoločnosť zdôraznila, že z cezhraničnej adopcie PEEP by profitovali najmä občania SR aj ekonomika, a to tým, že by sa nasmerovali prostriedky z PEEP do súkromného kapitálu, čo by podporilo investície do európskej infraštruktúry.



Európsky dôchodok môžu Slováci získať od septembra 2022. Je to dobrovoľné sporenie, ktoré si môžu sporitelia presunúť do inej krajiny pri zmene bydliska v rámci EÚ a pokračovať tak v sporení s rovnakým produktom, prípadne je možné zmeniť poskytovateľa.