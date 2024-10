Finax: Mladí ľudia si sporia na dôchodok sami, na štát sa nespoliehajú

Bratislava 23. októbra (TASR) - Počet mladých ľudí, ktorí si sporia na dôchodok a využívajú pritom aj celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP), známy ako európsky dôchodok, postupne narastá. Zastúpené sú v ňom rôzne vekové skupiny, pričom priemerný vek je 39 rokov. Poukázal na to generálny riaditeľ spoločnosti Finax Juraj Hrbatý.



"Slováci boli spomedzi všetkých Európanov prví, ktorí mohli začať využívať benefity tohto produktu. Počet ľudí, ktorí sa pre Európsky dôchodok rozhodnú, po dvoch rokoch čoraz väčšmi rastie," uviedol Hrbatý.



Doplnil, že európsky dôchodok má potenciál zaujať mladších zamestnancov, ale aj zamestnávateľov, ktorí chcú investovať do budúcnosti svojich pracovníkoch. Mladí ľudia by si mali podľa neho sporiť na dôchodok už teraz a postarať sa o svoju budúcnosť sami. Zdôraznil, že Slovensko bude mať kvôli starnúcej populácii nedostatok pracujúcich a počet dôchodcov, naopak, výrazne stúpne.



Hrbatý priblížil, že PEPP ponúkajú ako firemný benefit na Slovensku viaceré spoločnosti a organizácie, ako napríklad Continental, Kia Sales Slovakia, Kúpele Sliač, Slovenská akadémia vied, Slovenské elektrárne či Packeta.



V porovnaní s príspevkami do tretieho piliera sa podľa neho sporenie na európsky dôchodok ukazuje ako prospešné. Priemerný príspevok do PEEP je podľa Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností na úrovni 37 eur.



"Príspevky na európsky dôchodok sú však až 3,5-krát väčšie. Priemer je na úrovni 128 eur mesačne. Ide o jasné potvrdenie, že firmy, ktoré sa rozhodli prispievať zamestnancom na PEPP, majú v tento systém väčšiu dôveru," vysvetlil.



Spresnil, že sporiteľ si môže do európskeho dôchodku prispievať sám alebo jeho zamestnávateľ a to bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ pracuje. Výhodou je podľa neho aj to, že sporitelia na poplatkoch ušetria až 40 %. Celoeurópske pravidlá určujú maximálne celkové náklady na úrovni jedného percenta spravovaných aktív ročne.



"Spolu s možnosťou ušetriť na poplatkoch umožňuje PEPP zaujímavé zhodnotenie aj vo výplatnej fáze a prináša potenciál vyšších výnosov ako u doplnkových dôchodkových spoločností," uzavrel Hrbatý.