< sekcia Ekonomika
Na forexe a CFD prerobí 70 až 90 % bežných ľudí, varujú odborníci
Odborníci upozornili, že investičné rozhodnutia by ľudia nemali robiť na základe vidiny rýchleho zbohatnutia.
Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Investičné rozhodnutia by ľudia nemali robiť na základe odporúčaní ľudí, ktorí často nemajú základné finančné vedomosti. Upozornila na to investičná platforma Finax, podľa ktorej má aktívny trading bližšie k hazardu než k dlhodobému budovaniu majetku. Pri investovaní na devízovom trhu forex či do finančných derivátov CDF končí 70 - 90 % retailových investorov v strate, uviedol v pondelok Finax.
„Na sociálnych sieťach často vidíme príbehy rýchlych ziskov, luxusného životného štýlu či tvrdenia, že aktívny trading je cesta k budovaniu majetku. Takéto posolstvo je pre bežného človeka zavádzajúce. Trading nie je investovanie, ale špekulácia na krátkodobé pohyby trhu, v ktorej bežný retailový investor súťaží s profesionálnymi obchodníkmi, bankami a algoritmami. Takáto forma investovania preto nie je vhodná pre bežného človeka,“ uviedla vedúca PR vo Finaxe Linda Gáliková.
Odborníci upozornili, že investičné rozhodnutia by ľudia nemali robiť na základe vidiny rýchleho zbohatnutia. Dlhodobé budovanie majetku je podľa nich založené na pravidelnom investovaní, diverzifikácii a dostatočne dlhom investičnom horizonte, nie na snahe predvídať krátkodobé pohyby trhov. Za vhodný nástroj na dlhodobé investovanie považujú diverzifikované ETF fondy, ktoré umožňujú investovať do tisícok spoločností po celom svete pri nízkych nákladoch. Ich výnos je postavený na dlhodobom raste svetovej ekonomiky, nie na úspešnosti jednotlivých obchodov.
Forex je trh, na ktorom sa obchoduje s cudzími menami a CFD (contract for difference) je finančný derivát, ktorý umožňuje špekulovať na rast alebo pokles ceny aktíva, ako sú akcie, komodity, meny či index. V oboch prípadoch ide o vysoko špekulatívne nástroje, pri ktorých väčšina retailových investorov využíva finančnú páku.
„Ak niekto sľubuje jednoduchú cestu k rýchlemu zbohatnutiu prostredníctvom forexu alebo tradingu, je na mieste zvýšená opatrnosť. Dlhodobé investovanie nie je atraktívne preto, že prináša rýchle zisky, ale preto, že historicky predstavuje najspoľahlivejší spôsob budovania majetku pre bežných ľudí,“ dodala Gáliková.
„Na sociálnych sieťach často vidíme príbehy rýchlych ziskov, luxusného životného štýlu či tvrdenia, že aktívny trading je cesta k budovaniu majetku. Takéto posolstvo je pre bežného človeka zavádzajúce. Trading nie je investovanie, ale špekulácia na krátkodobé pohyby trhu, v ktorej bežný retailový investor súťaží s profesionálnymi obchodníkmi, bankami a algoritmami. Takáto forma investovania preto nie je vhodná pre bežného človeka,“ uviedla vedúca PR vo Finaxe Linda Gáliková.
Odborníci upozornili, že investičné rozhodnutia by ľudia nemali robiť na základe vidiny rýchleho zbohatnutia. Dlhodobé budovanie majetku je podľa nich založené na pravidelnom investovaní, diverzifikácii a dostatočne dlhom investičnom horizonte, nie na snahe predvídať krátkodobé pohyby trhov. Za vhodný nástroj na dlhodobé investovanie považujú diverzifikované ETF fondy, ktoré umožňujú investovať do tisícok spoločností po celom svete pri nízkych nákladoch. Ich výnos je postavený na dlhodobom raste svetovej ekonomiky, nie na úspešnosti jednotlivých obchodov.
Forex je trh, na ktorom sa obchoduje s cudzími menami a CFD (contract for difference) je finančný derivát, ktorý umožňuje špekulovať na rast alebo pokles ceny aktíva, ako sú akcie, komodity, meny či index. V oboch prípadoch ide o vysoko špekulatívne nástroje, pri ktorých väčšina retailových investorov využíva finančnú páku.
„Ak niekto sľubuje jednoduchú cestu k rýchlemu zbohatnutiu prostredníctvom forexu alebo tradingu, je na mieste zvýšená opatrnosť. Dlhodobé investovanie nie je atraktívne preto, že prináša rýchle zisky, ale preto, že historicky predstavuje najspoľahlivejší spôsob budovania majetku pre bežných ľudí,“ dodala Gáliková.