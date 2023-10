Finax: O európsky dôchodok je záujem, vláda by ho mala zatraktívniť

Bratislava 28. októbra (TASR) - Občania Slovenska oceňujú výhody celoeurópskeho dôchodkového produktu (PEPP), teda európskeho dôchodku. Na Slovensku ponúka európsky dôchodok a príspevky doň sedem zamestnávateľov. Vyššia miera podpory štátu a úpravy legislatívy by PEPP dokázali zatraktívniť. Uviedla to spoločnosť Finax, ktorá je jediným poskytovateľom tohto typu dôchodku naprieč krajinami Európskej únie (EÚ).



Možnosť daňového zvýhodnenia príspevkov od zamestnávateľa či vyňatie z exekúcií by mohlo podľa Finaxu pomôcť zatraktívniť využívanie PEPP. Viacerí spotrebitelia si uvedomujú negatíva súčasného tretieho piliera. Dlhodobé zhodnotenie v treťom pilieri totiž býva nízke. Dôvodom je zlá alokácia spotrebiteľov v konzervatívnych fondoch, ktorá je často sprevádzaná vysokými poplatkami.



"Veríme, že presun zabezpečenia dôchodkov z pliec štátu viac na sporiteľov je aj v záujme novej vlády, sledujúc demografický vývoj a napätú rozpočtovú situáciu. Motivácia a rôzne zvýhodnenia sporiteľov európskeho dôchodku sa ukazujú ako rýchle a dostupné riešenie, ktoré stačí vhodným spôsobom zaviesť do praxe," uviedol zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Finax Juraj Hrbatý.



Rozdielom medzi európskym dôchodkom a tretím pilierom je aj samotné zhodnotenie PEPP. V čase výplatnej fázy sa totiž úspory ďalej zhodnocujú. Spoluzakladateľ Finaxu Radoslav Kasík priblížil, že na Slovensku poberajú ľudia dôchodok v priemere 19 rokov. Je to pritom dlhá doba na to, aby investícia zostávala v konzervatívnom móde, teda v dlhopisoch, ako to je dnes v treťom pilieri. Sporitelia tak môžu prísť o veľkú časť dôchodku.



Európsky dôchodok majú občania na Slovensku možnosť získať od septembra minulého roka. Slovensko bolo prvou krajinou EÚ, kde sa európsky dôchodok zaviedol. Sporitelia v Poľsku si môžu zriadiť európsky dôchodok od stredy (25. 10). Okrem Slovenska je dostupný v Chorvátsku a Česku. Finax ho plánuje ponúkať tiež v Rumunsku a spoluprácu chce nadviazať aj v ďalších západných krajinách.