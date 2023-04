Finax: Slováci nemajú veľkú motiváciu šetriť si v európskom dôchodku

Bratislava 29. apríla (TASR) - Výnosy z celoeurópskeho dôchodkového produktu (PEPP), teda európskeho dôchodku, sú na rozdiel od priameho investovania do cenných papierov obchodovaných na burze zdaňované. Slováci tak okrem nízkeho poplatku nemajú motiváciu šetriť si v ňom. Pre TASR to povedal hlavný predajca spoločnosti Finax Radoslav Kasík. Európsky dôchodok majú občania na Slovensku možnosť získať od septembra minulého roka.



"Od Slovenska sme pôvodne nemali veľké očakávania, keďže tu sa PEPP nedočkal rovnakej štátnej podpory ako tretí pilier," uviedol Kasík. Slovensko bolo prvou krajinou Európskej únie (EÚ), kde sa európsky dôchodok zaviedol. Jediným poskytovateľom v celej Európe je spoločnosť Finax, pričom na Slovensku doposiaľ ponúkajú európsky dôchodok ako benefit svojim zamestnancom traja zamestnávatelia. V európskom dôchodku si celkovo podľa Kasíka šetrí takmer 1000 Európanov.



"Dostali sme vyjadrenie od finančnej správy, ktoré potvrdzuje, že príspevky zamestnávateľa do PEPP spadajú pod nepeňažné benefity zamestnanca. Tie sú od 1. januára 2022 do výšky 500 eur príjmom oslobodeným od dane, čo vnímame ako zásadnú zmenu. Práve chýbajúce identifikovanie príspevku zamestnávateľa do PEPP ako daňového výdavku sme vnímali ako najväčšiu prekážku v očiach zamestnávateľov," vyjadril sa Kasík.



Spoločnosť Finax očakáva hlavný nárast počtu sporiteľov, a to na 20.000, za hranicami Slovenska. Od marca poskytujú európsky dôchodok v Českej republike a Chorvátsku. PEPP má v Chorvátsku podľa Kasíka identickú štátnu podporu ako lokálny tretí pilier. Ďalším trhom pre európsky dôchodok má byť Poľsko, kde však ešte nie je schválená legislatíva pre PEPP.



"Najviac si práve sľubujeme od Poľska, kde európsky dôchodok pre nás bude predstavovať prvý produkt s výnosmi oslobodenými od dane a zároveň ide pre nás o prvý trh, kde bude možné úspory presunúť z 3. piliera do PEPP. Podobne atraktívne vyzerá PEPP aj v Českej republike, kde sa však rovnako ešte čaká na schválenie zákona o štátnej podpore dobrovoľných doplnkových dôchodkových schém vrátane PEPP," uzavrel Kasík.