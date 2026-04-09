< sekcia Ekonomika
FinGO: Dlhší konflikt na Blízkom východe by ovplyvnil realitný trh
Drahšia ropa by sa preliala do vyššej inflácie, Európska centrálna banka (ECB) by mohla reagovať prísnejšie a financovanie bývania by zdraželo.
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Pre aktuálny vývoj realitného trhu na Slovensku je momentálne kľúčovou otázkou, ako dlho bude trvať konflikt na Blízkom východe a aké budú jeho dôsledky. V prípade dlhšieho konfliktu by boli dosahy pomerne tvrdé. Drahšia ropa by sa preliala do vyššej inflácie, Európska centrálna banka (ECB) by mohla reagovať prísnejšie a financovanie bývania by zdraželo. Ako uviedla v komentári riaditeľka FinGO reCloud Róberta Mecková, presne to je kombinácia, ktorá zvyčajne oslabuje dopyt a núti kupujúcich odkladať rozhodnutie o bývaní.
„V takomto scenári by pokračovalo zdražovanie hypoték a rast cien nehnuteľností by sa citeľne spomalil. Netreba však automaticky hovoriť o plošnom prepade cien. Oveľa pravdepodobnejšie by bolo zabrzdenie rastu, stagnácia a v niektorých regiónoch aj korekcia,“ uviedla odborníčka. Ak by sa geopolitické napätie podľa nej upokojilo relatívne rýchlo a ECB by sadzby zvýšila len mierne alebo vôbec, realitný trh by pravdepodobne nečelil výraznému otrasu, ale skôr jemnému spomaleniu. V praxi by to znamenalo pomalší rast cien a dlhší čas predaja pri menej atraktívnych nehnuteľnostiach.
Realitný trh reaguje na zmeny s väčším oneskorením než finančné trhy alebo úrokové sadzby hypoték. „Prvé signály v podobe slabšieho dopytu a zvýšenej opatrnosti kupujúcich sa môžu objaviť v priebehu niekoľkých mesiacov. Samotné ceny sa však prispôsobujú pomalšie, preto by som výraznejší efekt očakávala v horizonte šiestich až dvanástich mesiacov,“ priblížila Mecková. To, že ceny zatiaľ neklesajú, ešte neznamená, že sa pod povrchom nič nedeje.
Najväčší vplyv predpokladá pri nehnuteľnostiach, kde je dopyt už dnes limitovaný. Týka sa to najmä starších bytov s vysokými prevádzkovými nákladmi, menej atraktívnych lokalít a regiónov s nižšou kúpyschopnosťou. „Naopak, ceny kvalitných bytov v Bratislave, Košiciach a v silných mestských centrách môžu rásť pomalšie, no výraznejšie zlacnenie nateraz neočakávam. Aj v čase neistoty totiž platí, že kvalitná nehnuteľnosť v dobrej lokalite si svojho kupca nájde,“ pokračovala riaditeľka FinGO reCloud.
Kupujúci by podľa nej nemali panikáriť, ale ani čakať na ideálny moment. Bežní kupujúci čelia najmä vyššej miere neistoty. To automaticky neznamená, že je teraz potrebné sa ponáhľať alebo, naopak, všetko odložiť. Ak má záujemca vyhliadnutú kvalitnú nehnuteľnosť a disponuje potrebnými prostriedkami, čakanie na pokles cien nedáva zmysel. Ten totiž nemusí vôbec nastať.
„Ostražitosť je na mieste najmä u tých, ktorí idú na hranu svojho rozpočtu. Práve v ich prípade môže kombinácia vyššej splátky hypotéky, drahších energií a celkovej neistoty rýchlo zmeniť pôvodne zvládnuteľnú investíciu na finančný problém,“ uzavrela Mecková.
„V takomto scenári by pokračovalo zdražovanie hypoték a rast cien nehnuteľností by sa citeľne spomalil. Netreba však automaticky hovoriť o plošnom prepade cien. Oveľa pravdepodobnejšie by bolo zabrzdenie rastu, stagnácia a v niektorých regiónoch aj korekcia,“ uviedla odborníčka. Ak by sa geopolitické napätie podľa nej upokojilo relatívne rýchlo a ECB by sadzby zvýšila len mierne alebo vôbec, realitný trh by pravdepodobne nečelil výraznému otrasu, ale skôr jemnému spomaleniu. V praxi by to znamenalo pomalší rast cien a dlhší čas predaja pri menej atraktívnych nehnuteľnostiach.
Realitný trh reaguje na zmeny s väčším oneskorením než finančné trhy alebo úrokové sadzby hypoték. „Prvé signály v podobe slabšieho dopytu a zvýšenej opatrnosti kupujúcich sa môžu objaviť v priebehu niekoľkých mesiacov. Samotné ceny sa však prispôsobujú pomalšie, preto by som výraznejší efekt očakávala v horizonte šiestich až dvanástich mesiacov,“ priblížila Mecková. To, že ceny zatiaľ neklesajú, ešte neznamená, že sa pod povrchom nič nedeje.
Najväčší vplyv predpokladá pri nehnuteľnostiach, kde je dopyt už dnes limitovaný. Týka sa to najmä starších bytov s vysokými prevádzkovými nákladmi, menej atraktívnych lokalít a regiónov s nižšou kúpyschopnosťou. „Naopak, ceny kvalitných bytov v Bratislave, Košiciach a v silných mestských centrách môžu rásť pomalšie, no výraznejšie zlacnenie nateraz neočakávam. Aj v čase neistoty totiž platí, že kvalitná nehnuteľnosť v dobrej lokalite si svojho kupca nájde,“ pokračovala riaditeľka FinGO reCloud.
Kupujúci by podľa nej nemali panikáriť, ale ani čakať na ideálny moment. Bežní kupujúci čelia najmä vyššej miere neistoty. To automaticky neznamená, že je teraz potrebné sa ponáhľať alebo, naopak, všetko odložiť. Ak má záujemca vyhliadnutú kvalitnú nehnuteľnosť a disponuje potrebnými prostriedkami, čakanie na pokles cien nedáva zmysel. Ten totiž nemusí vôbec nastať.
„Ostražitosť je na mieste najmä u tých, ktorí idú na hranu svojho rozpočtu. Práve v ich prípade môže kombinácia vyššej splátky hypotéky, drahších energií a celkovej neistoty rýchlo zmeniť pôvodne zvládnuteľnú investíciu na finančný problém,“ uzavrela Mecková.