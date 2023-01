FinGO.sk: Poisťovne napredujú v digitalizácii

Bratislava 6. januára (TASR) - Poisťovne aj v minulom roku napredovali v digitalizácii a opäť stúpol záujem o životné poistenie. Ľudia by si však mali skontrolovať staršie poistné zmluvy. TASR o tom informovala manažérka pre vzťahy s verejnosťou portálu FinGO.sk Ľuboslava Šillerová.



V minulom roku pokračoval trend z predošlých dvoch covidových rokov. "Poisťovne opäť napredovali v digitalizácii a transformácii svojich procesov do digitálneho prostredia," uviedol riaditeľ pre životné poistenie v spoločnosti Patrik Szabó.



Klientom aj v tomto roku odporúča, aby si skontrolovali staršie poistné zmluvy a prispôsobili ich na súčasné trendy, pokiaľ nechcú veľa riskovať. Ľuďom, ktorí ešte nemajú životné poistenie, radí zvážiť to a poradiť sa s odborníkom, ako si ho správne vybrať a nastaviť.



Novinky, ktoré poisťovne minulý rok priniesli v rámci životného poistenia, zväčša obsahovali úpravy jednotlivých pripoistení. Viaceré poisťovne znížili čakacie doby, zvýšili limity poistných súm alebo upravili výluky naprieč rôznymi pripoisteniami, zhodnotil Szabó.



Záujem klientov o životné poistenie aj v minulom roku stúpol. Bolo to vidieť na dopoisteniach k existujúcim zmluvám či na nových zmluvách. Klienti cítili potrebu byť zabezpečení k svojim záväzkom, čo je aj vzhľadom na vyššiu zaúverovanosť obyvateľstva správne a nevyhnutné, zdôraznil riaditeľ pre životné poistenie.



V tomto roku na poistnom trhu spoločnosť očakáva pokračovanie v trendoch z minulého roku. Trh sa bude uberať rovnakým smerom a bude naďalej digitálne napredovať, predikuje odborník. Segment poisťovníctva je podľa neho celkovo jedným z najdynamickejších v rámci finančného trhu, čo je poznať aj na produktových zmenách a novinkách.



U klientov bude aj v tomto roku trendom dopoisťovanie veľkých rizík a zvyšovanie poistných súm na jestvujúcich pripoisteniach v ich zmluvách, predikuje ďalej Szabó. V porovnaní so západnou Európou Slováci na základe jeho slov však v poistnej ochrane stále výrazne zaostávajú, a to nielen v rozsahu krytia, ale aj v ročnom poistnom vzhľadom na svoje príjmy. Slováci podľa odborníka v životnom poistení zaostávajú.



Avšak ochranu príjmu v ťažkých životných situáciách sa neodporúča podceňovať. Ak si klient uzavrie len najlacnejšie životné poistenie, v zmluve mu môžu chýbať dôležité pripoistenia alebo ho to bude chrániť len do veľmi nízkych súm, upozornil Szabó.



Dodal, že potom klienta pri vážnom úraze či ochorení môže prekvapiť, ak mu poisťovňa nevyplatí plnenie. Alebo dostane výrazne nižšiu sumu, ktorá jemu a rodine v nečakanej situácii dostatočne nepomôže, a môže zostať vo finančných problémoch.