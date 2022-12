Fingrid: Riziko krátkodobých výpadkov elektriny vo Fínsku sa zvýšilo

Helsinki 1. decembra (TASR) - Riziko krátkodobých výpadkov elektrickej energie vo Fínsku sa v poslednom období zvýšilo. Uviedol to vo štvrtok prevádzkovateľ prenosovej sústavy Fingrid. Ako dôvod uviedol neistotu, čo sa týka domácej produkcie aj dovozu zo zahraničia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa spoločnosti Fingrid riziko rastie čiastočne v dôsledku neistoty ohľadne spustenia tretieho jadrového bloku elektrárne Olkiluoto do komerčnej prevádzky. Problémy Fínska môže spôsobiť aj fakt, že susedné Švédsko, ktoré je kľúčovým vývozcom elektrickej energie, plánuje v období od 9. do 18. decembra odstaviť najväčší jadrový blok Oskarshamm 3. Navyše, štvrtý reaktor elektrárne Ringhals zostáva odstavený až do 31. januára. "Dostatočné dodávky elektrickej energie vo Fínsku počas tejto zimy sú momentálne omnoho neistejšie než predtým," uviedol Fingrid.



Fínsko sa podobne ako ďalšie európske krajiny snaží nájsť možnosti na zníženie spotreby energií potom, ako dodávky z Ruska začali v dôsledku sankcií EÚ voči Moskve za útok na Ukrajinu klesať. V tejto súvislosti Fingrid dodal, že Fíni na znížení spotreby pracujú a napríklad domácnosti znížili v novembri spotrebu elektrickej energie oproti novembru minulého roka takmer o desatinu. K zníženiu spotreby v prípade núdze sa zaviazali aj firmy a verejný sektor.