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Fíni povolili majiteľom vozidiel Tesla používať poloautonómne riadenie

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Na snímke vozidlo Tesla. Foto: TASR/AP

Automobily Tesla už poloautonómnu technológiu používajú v Spojených štátoch, v Austrálii, Kanade či Južnej Kórei.

Autor TASR
Helsinki 11. novembra (TASR) - Fínsky úrad pre dopravu a komunikácie (Traficom) v stredu oznámil, že povoľuje majiteľom vozidiel Tesla používať poloautonómny systém „asistovanej jazdy“, vďaka ktorému je možné auto riadiť bez fyzického dotyku ovládacích prvkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Toto rozhodnutie znamená, že Tesla „môže okamžite začať ponúkať systém svojim zákazníkom vo Fínsku,“ uviedol Traficom vo vyhlásení. Rozhodnutie krajiny prichádza pred očakávaným konečným schválením systému v celej Európskej únii v budúcom roku, dodal úrad.

Systém využíva na riadenie vozidla počítač s umelou inteligenciou, ktorý prijíma informácie zhromaždené z kamier auta, ale vodič má výhradnú právnu zodpovednosť a musí neustále sledovať cestu a byť pripravený prevziať riadenie.

Automobily Tesla už poloautonómnu technológiu používajú v Spojených štátoch, v Austrálii, Kanade či Južnej Kórei. V Európe jej používanie v apríli schválilo Holandsko, po ktorom nasledovalo napríklad Estónsko, Belgicko, Litva a Dánsko.
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