< sekcia Ekonomika
Finnair pri objednávke lietadiel uprednostnil Embraer pred Airbusom
Ide o najväčšiu investíciu fínskeho národného leteckého prepravcu za viac ako dve desaťročia.
Autor TASR
Helsinki 23. marca (TASR) - Fínska letecká spoločnosť Finnair sa odklonila od Airbusu ako svojho súčasného dodávateľa a objednala si 18 úzkotrupých lietadiel E195-E2 od brazílskeho výrobcu Embraer. Letecký dopravca to oznámil v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ide o najväčšiu investíciu fínskeho národného leteckého prepravcu za viac ako dve desaťročia. „Je to veľmi všestranné lietadlo a jedno z najtichších,“ povedal generálny riaditeľ firmy Finnair Turkka Kuusisto o stroji E195-E2. „Zníži to naše emisie CO2 o 30 % na prepraveného cestujúceho a podporuje to naše klimatické ciele,“ dodal.
Objednávka od spoločnosti Embraer zahŕňa opcie na ďalších 16 lietadiel, uviedol Finnair. Celková hodnota plánovaných investícií Finnairu do konca roka 2029 dosiahne približne 2 miliardy eur, povedal Kuusisto agentúre Reuters.
Spoločnosť Embraer, ktorá sa zameriava najmä na výrobu lietadiel na regionálne trasy s kapacitou do 150 miest, profituje z globálneho oživenia dopytu po prúdových lietadlách v tejto kategórii. Letecké firmy totiž rozbehli obnovu flotíl, ktorú pozastavili počas pandémie nového koronavírusu, povedal v januári generálny riaditeľ spoločnosti Embraer Arjan Meijer.
