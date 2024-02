Finnair začal vážiť cestujúcich pre presnejší odhad hmotnosti lietadla

Helsinki 10. februára (TASR) - Fínsky prepravca Finnair požiadal cestujúcich, aby sa pred nástupom na let dobrovoľne zvážili. Je to súčasť nového výskumu na lepšie určenie hmotnosti lietadla pred štartom. TASR o tom informuje na základe správ AP a SFP.



Finnair vo vyhlásení poznamenal, že výpočty letovej bilancie vyžadujú, aby letecké spoločnosti poznali "hmotnosť samotného lietadla, hmotnosť paliva, zapísanej batožiny a ďalšieho nákladu vrátane potravín, vodných nádrží a samozrejme zákazníkov".



Letecké spoločnosti môžu pri určení hmotnosti použiť oficiálne údaje Európskeho úradu pre bezpečnosť letectva, alebo vykonať vlastné štandardné merania, uviedla viceprezidentka Finnair pre komunikáciu Päivyt Tallqvistová.



Spoločnosť Finnair si vybrala druhú možnosť a pripomenula, že bezpečnostné orgány vyžadujú, aby sa prieskum obnovoval každých päť rokov. Fínsky národný dopravca naposledy vážil cestujúcich v roku 2018.



Finnair preto tento týždeň požiadal cestujúcich, aby dobrovoľne a anonymne nastupovali na váhu s príručnou batožinou na letisku v Helsinkách. Dobrovoľné váženia sa uskutočnia vo februári, apríli a máji, uviedla spoločnosť.



"Budeme potrebovať údaje za zimnú aj za letnú sezónu. V zimnej sezóne majú ľudia zvyčajne ťažšie oblečenie, čo má vplyv na hmotnosť," povedala Tallqvistová.



Dodala, že cestujúci na európskych ani diaľkových letoch nebudú "penalizovaní za svoju hmotnosť, pričom údaje budú diskrétne a nebudú žiadnym spôsobom prepojené s osobnými údajmi zákazníka".



Doteraz sa do prieskumu zapojilo asi 800 ľudí a tí, ktorí súhlasia s účasťou, dostanú malý darček - reflexnú visačku na batožinu, povedala Tallqvistová.



Údaje o hmotnosti budú odoslané fínskej dopravnej a komunikačnej agentúre a použijú sa na vyváženie lietadiel a výpočty nákladu v období od roku 2025 do roku 2030.



"Dúfame, že aj tentoraz budeme mať dobrú vzorku dobrovoľníkov, aby sme mohli získať čo najpresnejšie informácie pre dôležité výpočty," uviedol Finnair.



Vlani v júni aj novozélandská národná letecká spoločnosť vážila cestujúcich pred nástupom na palubu.