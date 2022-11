FinQ Centrum: Prvý stupeň škôl vo vzdelávaní napreduje, druhý stagnuje

Bratislava 24. novembra (TASR) - Nezisková organizácia Nadácie Národnej banky Slovenska (NBS) a Nadácie Slovenskej sporiteľne (SLSP) FinQ Centrum prináša na školy program finančného vzdelávania FinQ tretí školský rok. Vo vstupnom testovaní zistili, že prvý stupeň základných škôl vo vzdelávaní napreduje a druhý stagnuje. Informovali o tom vo štvrtok.



Vo vstupnom testovaní, na ktorom sa zúčastnilo takmer 12.000 žiakov zo 60 základných a stredných škôl v SR, zistili, že žiaci, ktorí boli v predošlých dvoch rokoch zapojení do programu FinQ, dosahujú o minimálne pol úrovne vyšší stupeň myslenia v sledovaných oblastiach než ich rovesníci, ktorí sa do programu nezapojili. Zisťovali ich úroveň čítania s porozumením, matematickej gramotnosti, posudzovania a rozhodovania vo finančnej a občianskej kultúre v hodnotení A1 až B2.



"Sme pripravení podporovať všetky systémové zmeny v školstve, ktoré našim deťom pomôžu lepšie chápať svet financií," uviedol viceguvernér NBS Ľudovít Ódor.



Nadpriemerné výsledky dosiahli žiaci prvého stupňa najmä pri čítaní s porozumením, povedal predseda Správnej rady FinQ Centra Štefan Máj. Dobré výsledky sú u žiakov nižšieho stupňa osemročných gymnázií, ktorí sú na rozdiel od svojich rovesníkov zo základných škôl samostatnejší v učení. Na problémy sa pozerajú analyticky a zvládnu ich riešiť v širších súvislostiach, vyplynulo z testovania.



Ukázalo sa však, že na druhom stupni žiaci stagnujú a úroveň čítania s porozumením je nízka, zhodnotil Máj. Problém im robia dlhšie texty, ktoré nevedia prečítať, ale aj vecné texty. Nevedia samostatne analyzovať či chápať v širších súvislostiach.



"Školy pripravujú žiakov na dosiahnutie dobrého výsledku v celoslovenských testovaniach T5 a T9 a úplne zabúdajú, že memorovanie je najnižší kognitívny stupeň myslenia," doplnila hlavná expertka odborného partnera FinQ Centra Eduawen Europe Darina De Jaegher.



Nízke kompetencie vo financiách a aktívnom občianstve dosiahli aj žiaci stredných odborných škôl bez maturitnej skúšky, ktorí sa priemerne dostanú na úroveň žiakov šiesteho ročníka. Na stredných školách s maturitou vrátane gymnázií dosiahli žiaci priemernú úroveň B1.1, pričom v čítaní s porozumením spravili najväčší pokrok. V matematike bol ich pokrok najmenší.



Vstupné testovanie vo FinQ školách na začiatku školského roka odhalilo aj dosahy pandémie, upozornil Máj. Ukázalo sa, že žiaci stredných škôl najmä vo vekovej kategórii 15+ doplatili na pandémiu najviac a ich výsledky ku koncu štúdia značne poklesli. Neplatí to však o žiakoch pod 15 rokov.



"Program FinQ prináša do školského systému inovačnú metodiku i systém hodnotenia," uzavrela riaditeľka FinQ Centra Danica Lacová.