Finshape urýchľuje globálny rast
Nový CEO prináša 25 rokov skúseností s celosvetovou transformáciou bankovníctva.
Autor OTS
Praha 8. januára (OTS) - Finshape, popredný poskytovateľ riešení digitálneho bankovníctva, oznámil vymenovanie Neila Budda za nového generálneho riaditeľa spoločnosti.
Budd prichádza do Finshape ako skúsený manažér s viac ako 25 rokmi skúseností v bankovníctve, technológiách a poradenstve. Zameria sa na pokračujúci medzinárodný rast spoločnosti, posilnenie tvorby hodnoty pre klientov a rozšírenie aktivít predovšetkým v západnej Európe, na Strednom východe a v regióne APAC. Súčasný generálny řediteľ Petr Koutný sa presunie na pozíciu predsedu predstavenstva.
Finančné inštitúcie dnes riešia, ako premeniť svoje investície do digitalizácie na merateľné výsledky a zároveň ako zmysluplne využiť potenciál umelej inteligencie. „Banky hľadajú technologických partnerov, ktorým môžu dlhodobo dôverovať. Finshape má silné a relevantné portfólio produktov, skúsené tímy a stabilné, dôveryhodné vzťahy s bankami. S naším ADBO System a novými schopnosťami v oblasti vernostných programov a personalizácie budeme naďalej pomáhať bankám poskytovať hmatateľnú hodnotu ich zákazníkom a urýchľovať našu cestu rastu na nové trhy”, povedal Neil Budd.
Finshape dlhodobo rastie, najmä v strednej a východnej Európe, kde spolupracuje s významnými finančnými inštitúciami vrátane Erste Group, Raiffeisen Bank International AG, OTP Bank Group alebo Banca Transilvania. V roku 2025 Finshape dosiahol podľa konsolidovaných výsledkov tržby 55 miliónov eur a medziročne vzrástol o 30 %. Spoločnosť tiež rozširuje svoju medzinárodnú pôsobnosť. Ďalší rast bol podporený nedávnou akvizíciou vernostnej platformy Realtime-XLS od skupiny Collinson Group a strategickým partnerstvom s Dubai Islamic Bank, najväčšou islamskou bankou v Spojených arabských emirátoch.
Tieto kroky posilňujú úlohu Finshape v globálnom digitálnom bankovníctve. Finshape má ambíciu byť lídrom na trhu v implementácii technológií, konkrétne sa zameriava na zmysluplnú integráciu AI do prevádzky a do klientskych ponúk s cieľom dosiahnuť merateľné výsledky pre banky.
Predtým, než sa Neil pripojil k Finshape, pracoval v rôznych popredných globálnych poradenských firmách. Vo Finastra zastával pozíciu viceprezidenta, globálneho vedúceho ekosystému strategických partnerstiev a aliancií, ako aj globálneho vedúceho riadených služieb. V Accenture bol výkonným riaditeľom.
Dnes Finshape slúži viac ako 100 finančným inštitúciám v 25 krajinách na štyroch kontinentoch. Tím spoločnosti zahŕňa viac ako 600 špecialistov, ktorí podporujú desiatky miliónov koncových používateľov na celom svete. Rast Finshape je poháňaný kombináciou organického rozvoja a cielených akvizícií.
Hana Chytra +420732831540 hana.chytra@finshape.com
