Fínska centrálna banka očakáva ďalšie spomalenie rastu

Helsinki 21. júna (TASR) - Rast fínskej ekonomiky sa na budúci rok výrazne spomalí, zatiaľ čo inflácia sa bude naďalej držať na vyššej než želanej úrovni. Uviedla to v utorok v najnovšom odhade fínska centrálna banka, pričom nevylučuje, že vývoj ekonomiky a inflácie sa môže v nasledujúcom období v porovnaní s terajšou prognózou ešte zhoršiť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Centrálna banka v súčasnosti očakáva, že tento rok zaznamená fínska ekonomika rast o 1,7 %. To je stále v rozmedzí rastu od 0,5 do 2 %, čo banka predpokladala v marci, na budúci rok však očakáva spomalenie tempa rastu na 0,5 %.



Čo sa týka inflácie, banka predpokladá, že v tomto roku dosiahne 5,6 %. Zhoršila tak prognózu z marca, ktorá poukazovala na rast spotrebiteľských cien v roku 2022 o 4 až 5 %. V nasledujúcom roku centrálna banka počíta so spomalením miery inflácie na 2,4 %, stále to však bude nad 2-percentným inflačným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB).



"Infláciu ovplyvňujú pokračujúce problémy v dodávateľskom reťazci a vysoké ceny surovín," povedala šéfka prognostického oddelenia fínskej centrálnej banky Meri Obstbaumová. Dodala, že v budúcom roku by sa tempo rastu spotrebiteľských cien malo spomaliť, riziká však pretrvávajú a nie je vylúčené, že reálny vývoj ekonomiky a inflácie môže byť v porovnaní s terajšou prognózou horší. "V prípade najhoršieho možného scenára môže celá eurozóna skĺznuť do recesie," dodala centrálna banka.