Fínsku ekonomiku zasiahol najvýraznejší pokles za 11 rokov

Helsinki 28. augusta (TASR) - Ekonomika Fínska zaznamenala v 2. štvrťroku najvýraznejší pokles za viac než 11 rokov. To zároveň znamená prehĺbenie recesie, keďže pokles evidovala už tretí štvrťrok po sebe. Poukázali na to aktualizované údaje, ktoré v piatok zverejnil fínsky štatistický úrad.



Hrubý domáci produkt (HDP) Fínska klesol v období od apríla do konca júna po úprave o sezónne vplyvy medzikvartálne o 4,5 %. V 1. štvrťroku dosiahol pokles 1,9 %. Aktualizované údaje sú horšie, než ukázal prvý odhad. Ten uvádzal pokles fínskej ekonomiky v 2. štvrťroku o 3,2 % a v 1. kvartáli o 0,9 %.



Ekonomika Fínska tak klesla tretí kvartál po sebe, čo predstavuje ďalšie prehĺbenie recesie. Do tej sa dostala už v 1. štvrťroku, keďže technická recesia znamená dva štvrťroky medzikvartálneho poklesu hospodárstva po sebe. Tempo poklesu v 2. kvartáli bolo pritom najvýraznejšie od 1. štvrťroka 2009, keď v dôsledku svetovej finančnej krízy klesol fínsky HDP o 6,5 %.



V medziročnom porovnaní klesla fínska ekonomika v 2. kvartáli po úprave o počet pracovných dní o 6,4 %. Aj v tomto prípade je aktualizovaný údaj horší, než prvý odhad. Ten poukazoval na pokles HDP na úrovni 4,9 %.



Podobne aj údaje za 1. kvartál znamenali po revízii výraznejší pokles. Zatiaľ čo prvý odhad naznačoval medziročný pokles fínskej ekonomiky na úrovni 1,1 %, spresnený odhad uvádza pokles o 1,3 %.