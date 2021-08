Fínska ekonomika vzrástla výraznejšie, než sa predpokladalo

Helsinki 31. augusta (TASR) - Fínska ekonomika rástla v 2. štvrťroku o niečo výraznejšie, než naznačoval predbežný odhad. Uviedol to v utorok fínsky štatistický úrad, ktorý zverejnil spresnené údaje.



Ako úrad informoval, hrubý domáci produkt (HDP) Fínska vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 2,1 %, zatiaľ čo predbežný odhad poukazoval na rast na úrovni 2 %. Výsledok zároveň znamená prudké zrýchlenie rastu oproti vývoju v 1. štvrťroku, v ktorom fínska ekonomika vzrástla o 0,1 %. Údaj za prvé tri mesiace bol pritom revidovaný smerom nahor, a to z pôvodného poklesu o 0,1 %.



V 2. štvrťroku sa zvýšila súkromná spotreba, ako aj výdavky štátu. V prvom prípade rast dosiahol 1,9 % po predchádzajúcom poklese o 0,2 % a v druhom 0,7 % po poklese rovnako o 0,2 %. Rástli aj investície, a to o 1,3 %, zatiaľ čo v 1. štvrťroku zaznamenali pokles o 0,1 %.



Na druhej strane, zahraničný obchod sa pod vývoj ekonomiky v 2. štvrťroku podpísal negatívne. Export síce vzrástol o 0,3 %, rast dovozu však dosiahol 1,5 %.



V medziročnom porovnaní sa fínska ekonomika po piatich kvartáloch poklesu vrátila v 2. štvrťroku k rastu, pričom ten dosiahol 7,5 %. Tempo rastu tak bolo rovnako ako v medzikvartálnom porovnaní revidované mierne smerom nahor, keď prvý odhad poukazoval na rast na úrovni 7,4 %.



Naopak, medziročný pokles za 1. štvrťrok bol po revízii výraznejší, než naznačoval predbežný odhad. Ten poukazoval na pokles ekonomiky o 1 %.