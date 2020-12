Fínska ekonomika tento rok klesne najmenej spomedzi členov OECD

Helsinki 12. decembra (TASR) - Fínska ekonomika tento rok klesne najmenej spomedzi členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Dôvodom je rýchla reakcia vlády a promptná podpora ekonomiky po vypuknutí pandémie nového koronavírusu. To pomohlo zmierniť šok, a tým aj pád fínskej ekonomiky.



Podľa OECD sa výkon fínskej ekonomiky v tomto roku zníži o 3,3 % po tom, ako hrubý domáci produkt HDP škandinávskej krajiny v 1. polroku klesol o 5,5 %.



To bol síce historický najstrmší pokles fínskeho HDP, ale patrí medzi najmenšie v rámci krajín OECD vďaka cieleným opatreniam na zastavenie šírenia vírusu, ktoré obmedzili stratu mobility obyvateľov. A tiež vďaka finančnej podpore, ktorá zabránila hromadným bankrotom a zachránila pracovné miesta, uviedla organizácia so sídlom v Paríži vo svojej správe.



OECD predpovedá Fínsku v nasledujúcich dvoch rokoch postupné zotavenie a nárast HDP o 2,1 % v roku 2021 a o 1,8 % v roku 2022, vedený súkromnou spotrebou a vývozom. Ale zároveň odporúča vláda v Helsinkách, aby podporila zvyšovanie zamestnanosti a produktivity, a vyhla sa tak pretrvávajúcim problémom po tzv. koronakríze.



„Je potrebné pochváliť efektívne manažovanie pandémie vo Fínsku. Teraz je dôležité podporiť ekonomickú aktivitu a znižovať nezamestnanosť na úroveň pred krízou, aby sa zabránilo pretrvávajúcim sociálnym a ekonomickým jazvám,“ uviedol riaditeľ OECD pre štúdie Alvaro Pereira.



„Zvyšovanie miery zamestnanosti, najmä u seniorov, a rast produktivity prostredníctvom väčšej ponuky kvalifikovaných pracovníkov, ako aj reforma regulácií, ktoré bránia hospodárskej súťaži, zabráni dlhodobej erózii relatívnej životnej úrovne,“ dodala organizácia.