Fínska ekonomika v 3. štvrťroku medzikvartálne vzrástla

Helsinki 13. novembra (TASR) - Fínska ekonomika v 3. štvrťroku ožila a oproti predchádzajúcim trom mesiacom vzrástla, prvýkrát po roku. V medziročnom porovnaní a aj v samotnom septembri však jej výkon opäť klesol.



Hrubý domáci produkt (HDP) Fínska sa za tri mesiace do konca septembra 2020 oproti predchádzajúcemu kvartálu zvýšil o 2,6 %. To bola jeho prvá expanzia od 3. štvrťroka minulého roku. A nasledovala po poklese o 4,5 % v 2. kvartáli.



Medziročne sa však HDP Fínska v období júl-september 2020 opäť znížil, a to o 4 %. Tempo jeho poklesu sa pritom zmiernilo zo 6,4 % v predchádzajúcom štvrťroku.



V samotnom septembri sa HDP znížil už ôsmy mesiac po sebe, a to medziročne o 3,2 %. Dôvodom bol pokles produkcie ako v sektore služieb, tak vo výrobnom sektore. Nepomohol ani rast produkcie v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove.