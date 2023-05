Fínska energetická spoločnosť Fortum odpíše v Rusku takmer 2 mld. eur

Helsinki 11. mája (TASR) - Fínska energetická spoločnosť Fortum odpíše celú hodnotu svojich ruských aktív, kontrolu nad ktorými minulý mesiac prevzalo Rusko. To znamená odpis aktív za takmer 2 miliardy eur. Uviedla to spoločnosť vo štvrtok, keď zverejnila výsledky za 1. kvartál. Tie prekonali očakávania trhov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Firma uviedla, že odpíše aktíva približne za 1,74 miliardy eur, pričom tento krok bude zaúčtovaný do výsledkov za 2. kvartál. Aj napriek tomu jej finančná pozícia zostane stabilná, dodala fínska spoločnosť.



Mnohé západné firmy sa usilovali opustiť ruský trh po tom, ako Rusko vo februári minulého roka napadlo Ukrajinu. Niektorým sa aktíva v Rusku podarilo predať, iné to nedokázali pre finančné či právne problémy.



Samotný Fortum sa usiloval opustiť ruský trh od mája minulého roka. Jeho žiadosť o súhlas s predajom tamojších aktív však úspešná nebola, povedal v reakcii na najnovší vývoj situácie šéf spoločnosti Markus Rauramo, pričom dodal, že firma už svoje ruské prevádzky nekontroluje. Ruské ministerstvo energetiky sa k situácii nevyjadrilo.



Ako však povedal Rauramo, ani odpis ruských aktív novú stratégiu spoločnosti neohrozí. Aj výsledky za 1. kvartál, ktoré Fortum zverejnil vo štvrtok, boli lepšie, než sa čakalo. Porovnateľný prevádzkový zisk dosiahol v 1. štvrťroku 784 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období roka 2022 zaznamenal 388 miliónov eur. Analytici očakávali jeho zvýšenie v priemere na 597 miliónov eur.