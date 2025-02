Fínska letecká spoločnosť Finnair zvýšila zisk na viac než dvojnásobok

Helsinki 14. februára (TASR) - Fínsky národný dopravca Finnair zaznamenal za 4. štvrťrok minulého roka rast prevádzkového zisku na vyše dvojnásobok oproti úrovni spred roka, pričom zároveň vysoko prekonal očakávania trhov. Výsledky podporil rast počtu cestujúcich o takmer desatinu, čo sa odrazilo na zvýšení tržieb. Informovala o tom agentúra Reuters.



Finnair, v ktorom väčšinový podiel drží fínska vláda, uviedol, že vo 4. štvrťroku minulého roka dosiahol porovnateľný prevádzkový zisk 47,9 milióna eur. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to predstavuje rast o 112,9 %. Aerolínie zároveň vysoko prekonali očakávania analytikov. Tí počítali s rastom prevádzkového zisku na 31 miliónov eur.



Spoločnosť sa tak postupne zotavuje z dôsledkov pandémie nového koronavírusu, aj zo zvýšených nákladov spôsobených uzatvorením ruského vzdušného priestoru, čo zasiahlo do lukratívnych diaľkových letov Finnairu medzi Európou a Áziou. "Štvrtý kvartál sa vyvíjal veľmi dobre. Počet cestujúcich vzrástol o 9,1 % a tržby sa zvýšili o 7,7 %," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Turkka Kuusisto.



Spoločnosť zároveň potvrdila pôvodný odhad vývoja porovnateľného prevádzkového zisku na tento rok. Aj naďalej počíta s tým, že tento zisk dosiahne v roku 2025 od 100 miliónov do 200 miliónov eur. Finnair očakáva tento rok pokračovanie rastu počtu cestujúcich v rámci globálnej leteckej prepravy a samotná spoločnosť plánuje zvýšiť počet svojich lietadiel oproti minulému roku o sedem.