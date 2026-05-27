Fínska nezamestnanosť sa vyšplhala najvyššie za takmer 11 rokov
Miera nezamestnanosti vo Fínsku v apríli vzrástla na 11,6 % z úrovne 10 %, na ktorej bola v rovnakom mesiaci minulého roka.
Autor TASR
Helsinki 27. mája (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Fínsku v apríli vzrástla na 11,6 % z úrovne 10 %, na ktorej bola v rovnakom mesiaci minulého roka. Nezamestnanosť v krajine sa tak dostala najvyššie od mája 2015. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil fínsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počet nezamestnaných Fínov v apríli medziročne stúpol o 48.000 na 336.000. Nezamestnanosť mužov sa oproti aprílu 2025 zvýšila o 1,9 percentuálneho bodu (p. b.) na 13,3 %. Miera nezamestnanosti žien vzrástla o 1,3 p. b. na 9,8 %. Nezamestnanosť mládeže vo veku 15 až 24 rokov sa tiež zvýšila, a to o 0,8 p. b. na úroveň 28 %.
Zároveň sa vo Fínsku medziročne znížila zamestnanosť o 31.000 na 2,559 milióna. Miera zamestnanosti obyvateľov krajiny vo veku 20 až 64 rokov klesla na 74,7 % z úrovne 76,2 %, na ktorej bola v apríli minulého roka.
