Fínska vláda poskytne firmám podporu za takmer miliardu eur

Helsinki 14. mája (TASR) - Fínska vláda poskytne finančnú pomoc za takmer miliardu eur firmám postihnutým dôsledkami pandémie nového koronavírusu. Uviedol to vo štvrtok fínsky minister hospodárstva Mika Lintilä. V rámci predchádzajúcej pomoci fínska vláda poskytla podporu najmä v podobe úverových garancií, teraz však plánuje poskytnúť priamu finančnú pomoc s cieľom zmierniť prudký pokles firemných príjmov.



"Cieľom tejto pomoci je zabrániť vlne firemných bankrotov a prepúšťania," povedal Lintilä na tlačovej konferencii. Ako dodal, vláda očakáva, že finančná pomoc prispeje k rýchlejšiemu zotavovaniu firiem zo súčasnej krízy a zabráni tomu, aby ľudia, ktorí sú v dôsledku opatrení proti pandémii doma, prišli o prácu úplne.



Je to ďalší balík pomoci zo strany fínskej vlády. Minulý týždeň oznámila priamu finančnú podporu reštauráciám. Tie na nariadenie vlády od 4. apríla do 31. mája nesmú ponúkať jedlo vo svojich priestoroch, zákazník si ho musí zobrať domov. Nová podpora je však podľa ministra určená pre všetky podniky, bez ohľadu na ich zameranie.



Podľa údajov zverejnených v stredu (13. 5.) malo Fínsko potvrdených 6054 prípadov infekcie a 284 úmrtí. Vláda však podobne ako v ďalších krajinách postupne obmedzenia uvoľňuje, pričom od štvrtka sa napríklad vracajú deti do základných škôl a predškolských zariadení.