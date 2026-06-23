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Fínsko možno Tesle čoskoro schváli jej systém autonómneho riadenia
Holandsko sa v apríli stalo prvou európskou krajinou, ktorá Tesle predbežne povolila zaviesť jej systém autonómneho riadenia pod dohľadom.
Autor TASR
Helsinki 23. júna (TASR) - Fínsko možno schváli systém autonómneho riadenia americkej automobilky Tesla skôr, ako sa o tejto otázke rozhodne na úrovni celej Európskej únie, čo sa očakáva v októbri. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na fínsku agentúru pre dopravu a komunikácie (Traficom).
Holandsko sa v apríli stalo prvou európskou krajinou, ktorá Tesle predbežne povolila zaviesť jej systém autonómneho riadenia pod dohľadom. Technológiu odvtedy povolili aj Estónsko a Belgicko. Zaviesť technológiu v celej EÚ bude možné, ak si to získa podporu kvalifikovanej väčšiny členských štátov.
„Riešenie na úrovni EÚ možno očakávať v októbri. Traficom je však pripravený postupovať po lete rýchlejšie, ak dovtedy získa dodatočné informácie týkajúce sa kľúčových oblastí posudzovania,“ uviedol vo vyhlásení Traficom.
Zástupcovia členských štátov EÚ budú problematike autonómneho riadenia najbližšie diskutovať 30. júna. Traficom uviedol, že systém hodnotí celkovo pozitívne. Technológiou je vo Fínsku podľa jeho údajov vybavených približne 6500 áut, čo zodpovedá 0,24 % z celkového počtu 2,7 milióna osobných vozidiel v krajine.
Systém plne autonómneho riadenia (Full Self-Driving, FSD) automobilky Tesla v jeho súčasnej podobe predpokladá, že človek za volantom naďalej nesie zodpovednosť a musí byť kedykoľvek pripravený prevziať kontrolu. Tesla k jeho názvu pred časom pridala označenie pod dohľadom (Supervised). Šéf spoločnosti Elon Musk už roky sľubuje, že plne autonómne riadenie časom umožní, aby vozidlá Tesly jazdili úplne samostatne.
Traficom uviedol, že vozidlá s úplne autonómnym riadením by sa na fínskych cestách mohli objaviť už v roku 2028.
Holandsko sa v apríli stalo prvou európskou krajinou, ktorá Tesle predbežne povolila zaviesť jej systém autonómneho riadenia pod dohľadom. Technológiu odvtedy povolili aj Estónsko a Belgicko. Zaviesť technológiu v celej EÚ bude možné, ak si to získa podporu kvalifikovanej väčšiny členských štátov.
„Riešenie na úrovni EÚ možno očakávať v októbri. Traficom je však pripravený postupovať po lete rýchlejšie, ak dovtedy získa dodatočné informácie týkajúce sa kľúčových oblastí posudzovania,“ uviedol vo vyhlásení Traficom.
Zástupcovia členských štátov EÚ budú problematike autonómneho riadenia najbližšie diskutovať 30. júna. Traficom uviedol, že systém hodnotí celkovo pozitívne. Technológiou je vo Fínsku podľa jeho údajov vybavených približne 6500 áut, čo zodpovedá 0,24 % z celkového počtu 2,7 milióna osobných vozidiel v krajine.
Systém plne autonómneho riadenia (Full Self-Driving, FSD) automobilky Tesla v jeho súčasnej podobe predpokladá, že človek za volantom naďalej nesie zodpovednosť a musí byť kedykoľvek pripravený prevziať kontrolu. Tesla k jeho názvu pred časom pridala označenie pod dohľadom (Supervised). Šéf spoločnosti Elon Musk už roky sľubuje, že plne autonómne riadenie časom umožní, aby vozidlá Tesly jazdili úplne samostatne.
Traficom uviedol, že vozidlá s úplne autonómnym riadením by sa na fínskych cestách mohli objaviť už v roku 2028.