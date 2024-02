Fínsky Gasgrid varuje pred rizikom nedostatku plynu tento týždeň

Helsinki 12. februára (TASR) - Fínsky prevádzkovateľ plynárenskej sústavy Gasgrid v pondelok varoval pred zvýšeným rizikom nedostatku komerčného plynu, ak dôjde k oneskoreniu vykládky ďalšej lode so skvapalneným zemným plynom (LNG), ktorá je plánovaná na 13. februára. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Vzhľadom na predpovede silného vetra v niekoľkých nasledujúcich dňoch existuje riziko, že prepravca LNG môže mať obmedzenú možnosť vplávať do prístavu a zakotviť, čo môže spôsobiť oneskorenie ďalšej plánovanej dodávky," uvádza sa vo vyhlásení.



V pondelok ráno miestneho času bolo na plávajúcom termináli LNG Inkoo dostupný plyn na komerčné účely v objeme približne 145 gigawatthodín (GWh), uviedol Gasgrid.



Okrem toho si Gasgrid nechal v rezerve ďalších 70 GWh na vybalansovanie systému, ktoré by bolo možné použiť v prípade vyčerpania komerčných objemov, dodal.



Spotreba plynu za uplynulé tri dni dosiahla v priemere 77 GWh, ukázali údaje Gasgrid.



Ďalšie plavidlo na skvapalnený zemný plyn, ktoré má prísť v utorok (13. 2.) k plávajúcemu terminálu LNG v Inkoo, preváža náklad z nórskeho závodu Melkoeya v Hammerfeste, podľa údajov LSEG o sledovaní lodí.



Fínsko sa túto zimu spolieha na dodávky skvapalneného zemného plynu po tom, ako došlo začiatkom októbra 2023 k poškodeniu plynovodu Balticconnector medzi Fínskom a Estónskom.