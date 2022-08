Fínsky koncern Fortum, ktorý vlastní Uniper, sa prepadol do straty

Helsinki 25. augusta (TASR) - Plynová kríza a s ňou spojené problémy najväčšieho nemeckého dovozcu plynu Uniper stiahli jeho fínsky materský koncern Fortum hlboko do červených čísel. Čistá strata v 2. kvartáli predstavovala 7,4 miliardy eur.



"Rusko v 2. kvartáli 2022 eskalovalo svoju brutálnu vojnu proti Ukrajine a začalo regulárnu energetickú vojnu proti EÚ," uviedol šéf koncernu Markus Rauramo. "Z dôvodu obmedzenia dodávok ruského plynu výrazne vzrástli obavy o zabezpečenie dodávok a dostupnosť energií na kontinente."



Obmedzenie dodávok Ruskom dostalo nemeckú dcéru koncernu Uniper pod veľký tlak. Uniper zaznamenala v dôsledku energetickej krízy za 1. polrok stratu viac než 12 miliárd eur a bola nútená požiadať o finančnú pomoc spolkovú vládu.



Rusko aktuálne dodáva Uniperu len asi pätinu zmluvného objemu. Firma musí nakupovať extrémne drahý plyn na trhu, aby mohla naďalej zásobovať svojich zákazníkov.



Pomoc nemeckej vlády tiež znamená, že získa vo firme 30 % a podiel Fortumu klesne na 56 % z doterajších 80 %.



"V najbližších týždňoch a mesiacoch sa budeme sústreďovať na to, aby sme sa so spolkovou vládou dohodli na finalizácii a realizácii detailov stabilizačného balíka a tiež na získanie všetkých potrebných povolení od Európskej komisie," uviedol Rauramo.