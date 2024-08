Fínsky zahraničný obchod sa v júni vrátil k prebytku

Helsinki 7. augusta (TASR) - Fínsko zaznamenalo v júni obchodný prebytok na úrovni takmer 1 miliardy eur, zatiaľ čo pred rokom severská krajina vykázala schodok viac než 270 miliónov eur. K obratu prispel výrazný medziročný rast exportu, zatiaľ čo dovoz sa prepadol o viac než desatinu. Informoval o tom portál RTTNews.



Fínska colná správa, ktorá zverejnila predbežné údaje, uviedla, že v júni dosiahlo Fínsko obchodný prebytok na úrovni 995 miliónov eur, čo je najvyšší prebytok od novembra minulého roka. Na porovnanie, v júni minulého roka vykázalo deficit 275 miliónov eur.



Vývoj v zahraničnom obchode ovplyvnil rast exportu o 8,8 %, pričom vývoz do ďalších krajín Európskej únie vzrástol o 14,1 %. Na druhej strane, dovoz sa prepadol o 11,7 % a opäť to výrazne ovplyvnili ostatné krajiny EÚ. Dovoz z týchto štátov do Fínska klesol o 13 %.