FinStat: Bankrotom roka 2025 je krach východoslovenskej skupiny Bukóza
Zo známych spoločností vlani skrachovala aj spoločnosť 123Kurier z Tvrdošína či bratislavský obchodník s hydinovým mäsom Meat Invest.
Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Slovensko vlani zaznamenalo nižší počet úpadkov, ale zbankrotované firmy majú väčší majetok, tržby, kapitál aj počet zamestnancov. Bankrotom roka je krach východoslovenskej skupiny Bukóza, ktorá ešte v roku 2023 zamestnávala vyše 700 pracovníkov, jej aktíva sa blížili k 260 miliónom eur a nekonsolidované tržby prevýšili 161 miliónov eur. Voči skupine si pohľadávky za bezmála 131 miliónov eur uplatňuje viac než 180 veriteľov, uviedla vo štvrtok spoločnosť FinStat.
Súdy vlani vyhlásili konkurz na majetok 305 právnických osôb, čo je takmer o desatinu menej ako v rekordnom roku 2024. Vyplýva to z dát zverejnených v novom Registri predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní (REPLIK), ktorý na platforme pôvodného Registra úpadcov spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR.
Hoci počet konkurzov vlani klesol, hodnota aktív právnických osôb, ktoré definitívne skrachovali, sa zdvojnásobila. A aj bez skupiny Bukóza by bola najvyššia od rekordného roku 2022. Presiahla 660 miliónov eur a tvorila dve promile aktív všetkých nefinančných podnikov, ktoré dosiaľ zverejnili účtovné závierky za fiškálny rok 2024.
K ďalším veľkým úpadcom sa radí hlinikáreň Confal, ktorej fabrika v Slovenskej Ľupči pretavovala recyklovaný hliník na zliatiny využívané v hutníckom alebo strojárskom priemysle. Ešte v nedávnej minulosti dávala prácu až stovke zamestnancov. Reštrukturalizácia nevyšla ani dlhodobo stratovému šamorínskemu výrobcovi prútových a plutvových antén pre automobily. Spoločnosť Calearo, za ktorou stojí taliansky kapitál, pritom ešte v prvom pandemickom roku 2020 zamestnávala 170 ľudí a vyvážala viac ako polovicu produkcie.
V čase vyhlásenia konkurzu dlhovali vlaňajší úpadcovia na daniach a odvodoch dovedna 92 miliónov eur, čo je najviac od roku 2022. Medziročne to predstavuje nárast o dve pätiny. Najviac z minuloročného verejného dlhu pripadá podľa údajov FinStatu na daňové nedoplatky, a to 79 miliónov eur, zvyšná sedmina na záväzky k Sociálnej poisťovni a trom zdravotným poisťovniam. Celkový daňový dlh je vyšší medziročne bezmála o 42 %, odvodové záväzky zhruba o 28 %.
