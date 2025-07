FinStat: Firmám sa vlani znížili tržby o 0,3 %

Bratislava 8. júla (TASR) - V roku 2024 firmy odviedli do štátneho rozpočtu celkovo 3,5 miliardy eur dane z príjmu. V predošlom roku to bolo o skoro 114 miliónov menej, čo medziročne predstavuje rast o 3,4 %. Takmer rovnako, o 3,5 %, sa znížil čistý zisk firiem a ich tržby klesli o 0,3 %. Vyplýva to z analýzy spoločnosti FinStat, spracovanej na základe údajov spoločností, ktoré do konca júna zverejnili účtovnú závierku.



Nárast dane z príjmu podľa analytika FinStatu Martina Lindáka spôsobilo okrem iného aj opätovné zavedenie minimálnej dane. Za rok 2024 začali spoločnosti opäť platiť minimálnu daň podľa výšky ich obratu. Celkovo zaplatilo daň na úrovni minimálnej dane vyše 112.000 firiem. Vyše 75.000 firiem zaplatilo minimálnu daň vo výške 340 eur. Vyše 22.000 zaplatilo daň na úrovni 960 eur, vyše 6000 na úrovni 1920 eur a napokon minimálnu daň vo výške 3840 eur zaplatilo vyše 8000 firiem.



„K dnešnému dňu zverejnilo svoju účtovnú závierku 246.672 slovenských spoločností. Nepodali ho iba spoločnosti, ktoré požiadali o odklad do konca septembra,“ priblížil Lindák.



Ukazovateľ EBITDA, ktorý predstavuje zisk pred odpočítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie, najrýchlejšie rástol v sektoroch ako drevo a papier, cestovný ruch a gastro a v odvetví sprostredkovania. V každom z týchto sektorov ale bol jeden silný hráč, ktorý ovplyvnil celkový výsledok celého odvetvia. V prípade dreva a papiera to bolo Mondi SCP, v prípade cestovného ruchu a gastra Tatry Mountain Resorts. V prípade sprostredkovania je to Global Ordnance Europe. Ide len o tri roky fungujúcu spoločnosť, ktorá bola v minulých rokoch v stratách, až napokon v roku 2024 mala čistý zisk vyše 15 miliónov eur.



Zaujímavosťou podľa analytika je, že napriek tomu, že sa mnohým odvetviam nedarilo a ich tržby stagnovali, či dokonca medziročne klesali, tak zvýšili svojim zamestnancom platy (v podobe osobných nákladov). Kým v priemere rástli platy v roku 2023 o 11 %, minulý rok o vyše 6 %.