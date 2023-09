FinStat: Obchodným reťazcom vlani v pomere k tržbám klesli marže

Bratislava 7. septembra (TASR) - Najväčšie maloobchodné reťazce zaznamenali vlani najrýchlejší rast biznisu minimálne za ostatných šesť rokov. Tržby im totiž stúpli až o 11,2 % na 7,7 miliardy eur. Ich dynamika však bola nižšia než inflácia, ktorá vlani akcelerovala na 12,8 %. Na nominálne maximá vystúpili aj ostatné ukazovatele, ako obchodná marža, pridaná hodnota, EBITDA či zisk. No rástli menej dynamicky, a tak sa ich pomery k tržbám znížili. Marže klesli všetkým štyrom zahraničným sieťam (Lidl, Kaufland, Tesco a Billa), ktoré pritom generujú veľkú časť obratu i profitu celého odvetvia, vyplýva z aktuálnej analýzy spoločnosti FinStat.



Pozíciu jednotky na trhu obhájil Lidl s obratom 1,89 miliardy eur, druhá sieť Tesco dosiahla obrat 1,64 miliardy eur a tretí Kaufland zaevidoval tržby 1,54 miliardy eur. V tesnom závese za Kauflandom skončila domáca COOP Jednota s obratom 1,53 miliardy eur. Priemerná miera obchodnej marže sa v analyzovanej skupine siedmich najväčších maloobchodných reťazcov, do ktorých okrem uvedených patrí aj Milk-Agro a Terno, sa vlani po rokoch rastu znížila o vyše 0,6-percentného bodu.



V absolútnych číslach dosiahla najvyššiu maržu vo výške 504 miliónov eur sieť Lidl, druhý Kaufland zapísal maržu 421 miliónov eur a tretie Tesco 408 miliónov eur. "K útlmu obchodnej marže prispeli iba zahraničné reťazce. Najmä nemecké duo Lidl a Kaufland, ktorým marža klesla o 1,3-respektíve, 1,4-percentného bodu. Coop Jednota, ktorá im výškou celkových tržieb ešte dokáže kontrovať, si maržu síce vylepšila o štvrť percentného bodu, no je naďalej výrazne nižšie (24 %) ako priemer top sedmičky, pod ktorým je aj najlepšia žarnovická Jednota (26,3 %)," priblížil analytik FinStatu Pavol Suďa.



Rovnaké poradie ako pri obchodnej marži majú reťazce aj pri porovnaní ziskov po zdanení. Lidl v minulom roku zapísal hospodársky výsledok 158,6 milióna eur, Kaufland 87,9 milióna eur a Tesco 57,5 milióna eur. COOP Jednota dosiahla zisk 26,5 milióna eur. Jediným z analyzovaných reťazcov, ktorý skončil v strate, a to 8,9 milióna eur, bolo Terno.



Tandem reťazcov Lidl a Kaufland, ovládaný nemeckým veľkopodnikateľom Dietrom Schwarzom, zosadil Coop Jednotu z pozície najväčšieho zamestnávateľa v slovenskom maloobchode. Nemecké spoločnosti prevádzkovali na konci minulého účtovného obdobia (k 28. februáru 2023) dovedna 239 predajní (164+75), a zamestnávali už bezmála 13.300 pracovníkov, čo je medziročný nárast o 4,4 %. Rýchlejší rast zaznamenali len menšie siete, ako Koruna alebo Yeme. Ostatným kmeňoví pracovníci skôr ubudli. "Doteraz sa tak maloobchodníkom nepodarilo vykompenzovať prepad celkovej zamestnanosti, ktorú spôsobil bankrot Kačky," dodal Suďa.