Finstat: Kia optimalizovala náklady, je najväčším platiteľom dane v SR
Spomedzi odvetví bol podľa Finstatu najväčším platiteľom dane z príjmu minulý rok sektor energie a ťažby, keďže zahŕňa niekoľko nadnárodných podnikov. Štátu odviedol vyše 461 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Slovenské spoločnosti v roku 2024 zaplatili štátu na dani z príjmov právnických osôb spolu 3,7 miliardy eur, čo bolo medziročne viac o 5,3 % alebo 189 miliónov eur. Najväčším platiteľom dane z príjmu sa stala automobilka Kia Slovakia, na druhom mieste sa umiestnili Slovenské elektrárne a tretí bol Volkswagen. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Finstatu, o ktorej v stredu informoval analytik spoločnosti Martin Lindák.
„Najväčším platiteľom dane bola v roku 2024 žilinská Kia, ktorá zaplatila štátu vyše 226 miliónov eur. Pred dvoma rokmi odviedla len približne štvrtinu danej sumy, necelých 67 miliónov eur. Za zásadným rastom zisku nie je rast tržieb, ktoré sa udržali na takmer rovnakej úrovni ako v minulom roku, ale pokles nákladov - najmä v prípade materiálu a energií,“ priblížil Lindák.
Slovenské elektrárne, ktoré mali splatnú daň vo výške 133 miliónov eur, zaplatili štátu medziročne o polovicu viac. Ešte v roku 2022 pritom firma dosiahla stratu a mala negatívnu splatnú daň. V roku 2023 však stúpol spoločnosti zisk na 558 miliónov eur a v roku 2024 na 815 miliónov eur. „Dôvodom silného rastu boli stabilnejšie ceny energií na trhoch a zároveň silná výroba - či už z vodných elektrární alebo z tretieho bloku atómovej elektrárne v Mochovciach. Prispeli k tomu aj obchody s budúcou dodávkou elektriny, na ktorých elektrárne zarobili,“ vysvetlil analytik.
Na treťom mieste z pohľadu zaplatenej dane bola bratislavská automobilka Volkswagen, ktorá v roku 2024 odviedla vyše 90 miliónov eur. Medziročne tak zvýšila splatnú daň o 42 %. „Automobilka zažila v minulom roku jeden z najúspešnejších rokov, jej tržby dosiahli 12,5 miliardy eur. Podľa výročnej správy za to vďačí prioritne zmene produktovej rady, v rámci ktorej už nevyrába menšie mestské vozidlá, ale viac vozidiel strednej triedy, ktoré sú drahšie,“ konštatoval Lindák.
Spomedzi odvetví bol podľa Finstatu najväčším platiteľom dane z príjmu minulý rok sektor energie a ťažby, keďže zahŕňa niekoľko nadnárodných podnikov. Štátu odviedol vyše 461 miliónov eur. Druhým najväčším platiteľom bolo odvetvie financií, ktoré odviedlo o 10 miliónov eur menej. Na treťom mieste bol automobilový priemysel so splatnou daňou vo výške 438 miliónov eur.
Finstat v analýze počítal len so spoločnosťami, ktoré za rok 2024 podali účtovnú závierku a mali kladnú splatnú daň. V celkovej sume nie sú započítané mikro účtovné jednotky, ktoré v rámci účtovnej závierky neuvádzajú splatnú a odloženú daň z príjmu. V minulom roku dosiahli celkovú výšku dane z príjmu 558 miliónov eur, pričom v roku 2023 bola na úrovni 444 miliónov eur.
