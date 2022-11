FinStat: Najziskovejšou firmou boli vlani US Steel Košice

Bratislava 7. novembra (TASR) – Firmou s najvyšším vykázaným ziskom za rok 2021 vo výške 648,2 milióna eur boli US Steel Košice. Spoločnosť bola zároveň aj najväčším platcom dane z príjmu, keď so splatnou daňou v sume 152,7 milióna eur predbehla aj dlhoročnú jednotku v najväčšej splatnej dani, a to prepravcu plynu eustream. Ten vykázal splatnú daň z príjmu vo výške 126 miliónov eur, vyplýva z dát zverejnených spoločnosťou FinStat.



"V porovnaní s rokom 2020, kedy suma splatnej dane medziročne klesla o 0,89 %, evidujeme rast splatnej dane na analyzovanej vzorke 250.000 slovenských firiem, ktoré podali účtovnú závierku za rok 2021, až o 30,3 %," uviedla Miriama Pudišová zo spoločnosti FinStat. Prvých 100 najväčších platcov zaplatilo podľa nej spolu 43,5 % z celkovej sumy splatnej dane 3,442 miliardy eur.



U. S. Steel Košice mal najväčší medziročný nárast v splatnej dani a jeho tržby oproti roku 2020 vzrástli o 110 % na 3,589 miliardy eur. Ďalšou firmou s významným medziročným rastom v uhradenej splatnej dani je Slovnaft, ktorý prešiel zo straty 81 miliónov eur do zisku 253 miliónov eur a zaplatil splatnú daň vo výške 50 miliónov eur. V rebríčku sa posunula vyššie aj Kia Slovakia, ktorej splatná daň bola 61 miliónov eur.



Do prvej desiatky firiem s najvyšším ziskom sa okrem spomínaných spoločností dostali aj SPP Infrastructure, Slovenská sporiteľňa, Slovenský plynárenský priemysel, Stredoslovenská energetika, Volkswagen Slovakia a Tatra banka.



Zaujímavým je podľa Pudišovej aj rast splatnej dane pri firmách, ktoré ju mali v predošlom roku nulovú, alebo im vzrástla niekoľkostonásobne, ako napríklad Marelli PWT Kechnec Slovakia, OKTE, sli.do, alebo už zlúčená Penta Investments.